ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

雪梨郊區小屋「租金每周1.4萬」　網友吵翻：貴到不合理

▲▼ 房屋,房子,買房,私人車道,停車,車庫。（圖／CFP）

▲這名房東出租的這間房子位在雪梨郊區，租期為12個月，不能養寵物。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲新南威爾斯州一名房東透過臉書出租雪梨郊區一間小房子，儘管廣告資訊顯示租金為每月700澳幣（約新台幣1.4萬元），但有人研究之後發現價格有出入，實際房租為每周700澳幣。這狀況引發網友激烈討論，有人覺得房租貴到不合理，但也有人認為若是地點很好，那麼這價格其實還算能接受。

Sky News Australia報導，這名房東使用臉書Marketplace功能出租房子，只提到這間房子位在雪梨郊區，但並未詳述在何處。根據房東訂出的規則，房子租期為12個月，不能養寵物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Reddit）

▲廣告資訊顯示租金為每月700澳幣，但實際房租為每周700澳幣 。（圖／翻攝自Reddit）

依據網友在論壇Reddit發布的照片，房子開門進來是一個休息區，旁邊就是白色系廚房，室內採用拋光木地板，有提供衣櫃，浴室地板則是使用藍色磁磚，淋浴間就在角落的位置。

這名網友認為，房東開出的房租金額過高，並不合理，「我知道現在有租房危機，但也有一些4房格局的房子租金700（澳幣），那至少可以和別人一起合租」。

此文一出引發討論，有的人對於房東設定的租金價格提出質疑，更有人稱生活成本不能當作高昂租金的藉口。不過也有人抱持不同意見，認為要把房子所在地點列入考慮，「如果這間房子距離邦迪海灘（Bondi Beach）只有200公尺，那麼其實還不錯」。

關鍵字：澳洲租金雪梨房東紐澳要聞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

雪梨郊區小屋「租金每周1.4萬」　網友吵翻：貴到不合理

澳洲新南威爾斯州一名房東透過臉書出租雪梨郊區一間小房子，儘管廣告資訊顯示租金為每月700澳幣（約新台幣1.4萬元），但有人研究之後發現價格有出入，實際房租為每周700澳幣。這狀況引發網友激烈討論，有人覺得房租貴到不合理，但也有人認為若是地點很好，那麼這價格其實還算能接受。

2小時前

買一樓店面做生意「要連車位一起買嗎？」　內行曝關鍵

有些人買房，也會連同車位一起買，那如果是買一樓的店面呢？近日就有網友發文表示，他和太太最近看中一個大樓店面，如果買車位的話，要多花150萬元，這樣有必要買嗎？對此，信義房屋專家認為，這其實沒有標準答案，如果附近方便停車，就不一定需要買。

2小時前

住飯店怕遇靈異？命理師曝3禁忌：千萬別說「打擾了」

出門旅遊難免需要入住飯店或民宿，不過有些飯店或民宿傳出「陰氣重」，磁場較弱者容易招致不好的靈異事件。對此，命理專家小孟老師即分享入住飯店的一些禁忌，提醒民眾進門前千萬不要說「抱歉打擾了」，否則可能讓鬼魂生氣；而民眾若感覺不對勁，小孟老師也教授大家避免卡到陰的妙招。

3小時前

仁義每坪78.8萬超車左岸　三重3大重劃區地位洗牌

三重有3大重劃區，「老大哥」二重重劃區為右岸最貴，而左岸、仁義重劃區旗鼓相當。近5年左岸每坪均價比仁義高出約5萬元，但觀察今年數據，仁義新案每坪均價78.8萬元略勝一籌。信義房屋專家分析，仁義房價較高，關鍵之一就是供給量的差異。

3小時前

準備交屋！她跟房東談退租「心境突改變」　網秒懂：真的有歸屬感

如果選擇租屋，相對於擁有自己的房子，是否比較沒有歸屬感？近日就有一名女網友坦言，原本租屋時，她還覺得有歸屬感，但隨著即將交屋、房東的態度轉變，她便深刻感受到租屋與買房的差別。貼文曝光後，引起討論。

4小時前

剛需撐住買盤　烏日區交易量縮8成、房價倒漲7%

台中房市進入盤整期，根據實價登錄統計，素有「南台中剛需防線」的烏日區，2024年前9月烏日共有1127筆交易，如今截至9月則僅有248筆，交易量僅剩2成，專家指出，量縮不跌價，顯示區域剛性需求強勁，地段與生活機能支撐力道明確。

4小時前

帶孩玩墾丁　假日住一晚破萬！他曝「2費用更扯」怒：欺負親子客

墾丁近年來因為物價高漲，加上住宿費昂貴，人潮明顯變少，還有人說去墾丁不如去沖繩玩，就有網友好奇，看到很多人說，連假期間墾丁4人房住宿費高達5位數，但他實際查了一下，普通民宿雙人房周末大概3、4千起跳，飯店等級就要破五千甚至上萬，而且不只住宿貴，當地的餐點也很貴。

5小時前

「金湯匙」平實營區vs.「邊陲」德高生活圈　同區每坪價差30萬

「同區不同價」M型化現象正在擴大，根據實登統計，台南同行政區、不同生活圈的新案價差，以東區價差最大，今年平實營區最貴預售案，高出德高生活圈新案，單坪價差近30萬元，高低價差高達83%。

5小時前

一朝被蛇咬買氣觀望　何世昌：北士科回春待解約落地

新壽宣布北士科T17、T18地上權與北市府合意解約，市場預期輝達將成功進駐T17、T18土地。至於區內房市，專家認為，基於過去被嚇了一大跳，一朝被蛇咬，十年怕草繩，預期交易量回升的時間點，將會在新壽完成解約的時候。

6小時前

租客落跑竟留「爛屋屍水」　房東怒：找嘸人清運

高雄有房東控訴，剛裝潢好的房子，慘遭租客「毀屋又害命」，屋內不僅堆滿垃圾、木地板全毀，還發現3隻貓與1隻狗餓到慘死屋內，場面怵目驚心。信義房屋專家表示，建議房東先以影片留存證據，扣除押金後仍有欠款，可以提告並請求損害賠償。

7小時前

【警衛寵狗】哈士奇散步完衝去找警衛 伯伯塞零食喊不夠又去拿

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師..

住一晚墾丁破萬　他點「2費用更..

租客落跑竟留「爛屋屍水」　房東..

黃立成脫口6字　她笑：陶朱隱園..

丈夫不讓買房　人妻瞞尪買2間獲..

社區收「帶看費1000塊」房仲..

北屯年底將迎百億級百貨　在地人..

35歲上班族買房後崩潰！　房價..

老屋繼承「要不要賣」兄妹撕破臉..

命理師曝住飯店3禁忌：千萬別說..

ETtoday房產雲

最新新聞more

雪梨郊區房租「每周1.4萬」　..

買一樓店面「要搭車位嗎？」　內..

命理師曝住飯店3禁忌：千萬別說..

仁義每坪78.8萬超車左岸　三..

準備交屋！她跟房東談退租「心境..

剛需撐住買盤　烏日區交易量縮8..

住一晚墾丁破萬　他點「2費用更..

「金湯匙」平實營區vs.「邊陲..

一朝被蛇咬買氣觀望　何世昌：北..

租客落跑竟留「爛屋屍水」　房東..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366