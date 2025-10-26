雪梨郊區小屋「租金每周1.4萬」　網友吵翻：貴到不合理

▲這名房東出租的這間房子位在雪梨郊區，租期為12個月，不能養寵物。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲新南威爾斯州一名房東透過臉書出租雪梨郊區一間小房子，儘管廣告資訊顯示租金為每月700澳幣（約新台幣1.4萬元），但有人研究之後發現價格有出入，實際房租為每周700澳幣。這狀況引發網友激烈討論，有人覺得房租貴到不合理，但也有人認為若是地點很好，那麼這價格其實還算能接受。

Sky News Australia報導，這名房東使用臉書Marketplace功能出租房子，只提到這間房子位在雪梨郊區，但並未詳述在何處。根據房東訂出的規則，房子租期為12個月，不能養寵物。

▲廣告資訊顯示租金為每月700澳幣，但實際房租為每周700澳幣 。（圖／翻攝自Reddit）

依據網友在論壇Reddit發布的照片，房子開門進來是一個休息區，旁邊就是白色系廚房，室內採用拋光木地板，有提供衣櫃，浴室地板則是使用藍色磁磚，淋浴間就在角落的位置。

這名網友認為，房東開出的房租金額過高，並不合理，「我知道現在有租房危機，但也有一些4房格局的房子租金700（澳幣），那至少可以和別人一起合租」。

此文一出引發討論，有的人對於房東設定的租金價格提出質疑，更有人稱生活成本不能當作高昂租金的藉口。不過也有人抱持不同意見，認為要把房子所在地點列入考慮，「如果這間房子距離邦迪海灘（Bondi Beach）只有200公尺，那麼其實還不錯」。