央行指「房地產對經濟成長貢獻小」　引爆業界不滿

▲▼北屯房市，機捷重劃區 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「房地產非經濟火車頭論」引爆營建業不滿，實際詢問學者同樣認為數據有失偏頗，不夠嚴謹，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

央行在18日第三季理監事會後記者會還沒延燒完，會中央行直言「營建工程業、不動產業對經濟成長貢獻小，且受僱員工人數比重亦低」。後續也提出數據來佐證，但經過一個週末，「房地產非經濟火車頭論」引爆營建業不滿，實際詢問學者同樣認為數據有失偏頗，不夠嚴謹。

央行在18日召開第三季理監事會後，於記者會上明確指出「營建工程業及不動產業對台灣經濟成長貢獻有限，且相關就業人口占比偏低」。央行並提供數據說明，2024年經濟成長率預估為4.84%，其中營建工程業僅貢獻0.07個百分點，不動產業則為0.06個百分點，遠低於製造業的2.68個百分點，也不及運輸及倉儲業的0.18個百分點。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼不動產營建業就業人口央行版（上）、建商版（下），雙方對於就業人口定義看法不同。（圖／記者陳筱惠翻攝）

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

在就業人口方面，央行資料顯示，今年工業及服務業合計就業人數約845萬人，其中工業部門佔343萬人，營建工程業僅有49.5萬人，占比5.85%；服務業部門則約502萬人，最多的是批發及零售業171萬人，不動產業僅13.5萬人，占比僅1.6%。這樣的數字引發營建業界不滿，認為官方統計嚴重低估產業真實規模。

大台中不動產開發商業同業公會榮譽理事長王至亮指出：「營建業如果加總上游原料、下游裝修與服務，直接就業人口有120至150萬人，間接就業更超過60萬，整體產業鏈相關人數可能突破200萬。」王至亮認為，營建業牽動水泥、鋼筋、玻璃、木材等原料產業，還包括建築師、結構技師、家具、家電、房仲、代書、金融貸款等多元環節，形成完整民生供應鏈，對社會就業安全有舉足輕重的作用。

他強調，建築業雖然在GDP數字上不易被凸顯，但其吸納就業、穩定地方財政、帶動民生需求的功能不容忽視。王至亮進一步表示：「政府不應只強調製造業是經濟引擎，事實上製造業驅動外需，建築業則穩固內需，兩者互補才是真正的『雙火車頭』。」

▲▼ 塭仔圳重劃區 。（圖／記者項瀚攝）

▲學者則認為，若能透過「以地易地」的方式，釋出部分土地興建勞工宅，並限定年輕族群購買，能在不扭曲市場的情況下，達成房價修正與居住正義，示意圖。（圖／資料照）

業界人士也補充，地方稅收有很大部分來自不動產，成為地方政府財源穩定的主力。建築業涉及土地增值稅、契稅、房屋稅、營所稅、營業稅、綜所稅、地方規費、房地合一稅、地價稅等多層稅負，遠超過其他產業，整個產業圈彼此密不可分。

逢甲大學土地管理學系助理教授楊祥銘則認為：「央行統計數據可能低估了房地產產業的就業人口。他指出，官方統計未完全納入房仲人員、室內裝修及建築周邊服務人員，這些族群常因獎金制或勞健保掛工會，難以被官方完整記錄。」

楊祥銘表示：「實際上，建築與房地產業直接與間接從業人數應達150萬左右，遠高於央行公布的49萬人。」

針對政策面，楊祥銘指出，現行房市管制措施幾乎影響所有房地產相關產業，無論建築、裝潢、仲介或金融服務都受波及。他認為，如果政府目標是壓低房價，讓年輕人買得起房，應該從供給面著手創造條件，而非僅用信用緊縮壓制需求。

同時，他建議：「政府擁有大量抵費地，過去多數用於公共設施或綠地，但在少子化與人口減緩的情境下，綠地需求未必應該無上限擴張。若能透過『以地易地』的方式，釋出部分土地興建勞工宅，並限定年輕族群購買，不僅能補足自住需求，也能在不扭曲市場的情況下，達成房價修正與居住正義。」

