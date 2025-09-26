新不如舊？　睽違12年！汐止預售案再現7字頭

▲汐止睽違12年，再現預售成交7字頭。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

汐止睽違12年，再現預售成交7字頭，該案位於康寧街，緊鄰南港並具捷運建設題材。不過專家表示，汐止那麼長時間預售單價未現7字頭，主因是市區推案太少，事實上在地段精華的區公所商圈，已有成屋早就上7字頭了。

新北市汐止區新案「富都康莊」首批實登出爐，成交單價落在64.6~73.7萬元，中高樓層站上7字頭，而這也是汐止睽違12年以來，預售案首次站上7字頭。觀察實價登錄紀錄，汐止上一回出現預售成交7字頭交易，為「爾灣」（現為「仰大湖」）。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，汐止地形狹長，市區開發飽和，因此鮮少有新案推出，許多個案都位於較偏遠、山坡地位置，因此成交價也會便宜許多，僅4~5字頭行情。

陳炳辰表示，「富都康莊」為都更案，位於康寧街，雖然地段上不算是汐止的核心地區，但千坪以上的基地規模，在汐止地區仍為少見，且距離南港近，並緊鄰汐東線第一站SB11站，具捷運建設題材，使其成交價一舉來到7字頭。

中信房屋汐止大同店長陳玉玲表示：「汐止睽違12年，才出現預售7字頭價碼，主要是因為汐止預售案實在太少，事實上近年隨房價推升，汐止市區一些中古社區都成交價都來到7字頭。」

陳玉玲表示，以汐止市區預售新案來看，前年推出的「寶亞新公舘」成交單價就以來到65萬元，如今過了2年多，市區再有新案推案，每坪成交70萬元上下，可以理解。

陳玉玲補充，汐止在線新案「宏盛心」，其地段條件更好，位於汐止區公所商圈，同時也一樣有捷運建設加持，成交價早破7字頭，目前每坪成交均價破75萬元，但由於為成屋推案，因此不計入預售交易中。

▲汐止成屋新案「宏盛心」成交價早就上7字頭了。（圖／記者項瀚攝）

