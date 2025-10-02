ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

3年前就在喊絕版　海線房價盤整回檔2字頭

▲▼ 海線房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲根據實價登錄統計，近1年全市預售屋成交均價依舊站上每坪54.68萬元，不過在這波房市盤整中，海線地區明顯修正，新案回檔2字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房市經歷過疫情的工料雙漲後，大約在3年前、2022年開始，就傳出營建成本每坪造價來到15萬元以上，加上土地成本，2字頭房價會成為絕響，根據實價登錄統計，近1年全市預售屋成交均價依舊站上每坪54.68萬元，市區甚至持續挑戰高價。不過在這波房市盤整中，海線地區明顯修正，新案回檔2字頭。

進一步觀察實價登錄資料，可以發現台中仍有少數行政區的新案，成交均價維持在2字頭，雖然都落在2尾逼近3字頭，但在大環境影響下，以及產品多屬華廈條件下，也讓房價重現難得的2字頭。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

尤其是大海線部分，過去在重大建設題材與大型商場進駐帶動下，房價一度快速走揚，甚至出現不少預售案叩關4、5字頭。不過近期市場氛圍降溫，已有不少建案價格出現回檔。

全向科技房產中心總監陳傑鳴分析：「這樣的現象反映出房市，不再是『賣方喊價、買方照單全收』，而是買方開始有議價空間。對首購族來說，2字頭確實是一個進場機會，但要注意的是，這些建案大多落在蛋白區塊，生活機能與交通仰賴後續建設支撐，未來保值性與增值潛力仍需審慎評估。」

盤點成交還有2字頭的個案包含，上市建商櫻花建設去年度於大甲區推出的華廈案「櫻花水美」，每坪均價29.5萬元。外埔區的華廈產品「權安好境」每坪均價27.77萬元，最高單價也僅28.92萬元；另還有「立東美美」均價26.44萬元。

▲▼ 海線房市，看板 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中仍有少數行政區的新案，成交均價維持在2字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

極少有新建案的石岡區，區內唯一建案「春陽自在森林」每坪均價也落在29.36萬元。另外海線重鎮，梧棲區台中港市鎮中心「益翔有藝仕」，去年主打2字頭破壞價，在區域房市拋下一顆震撼彈。目前實價登錄已揭露76筆交易，每坪成交均價僅24.9萬元，最高單價也僅29.66萬元，硬生生壓在3字頭門檻以下，另一案「佳鋐首耀」均價則落在29.86萬元，同樣維持在2字頭。

不只梧棲，清水區也能見到相同現象。「鼎佳謙美」均價29.17萬元、「佳泰琢閱」均價27.65萬元，價位也仍停留在2字頭；但同區的高價案「遠雄星呈」均價卻已達36萬元，最高成交更衝上46.54萬元，前後落差超過10萬元以上。

▲▼大甲房市,街景,法拍,透天,建商,大甲 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲隨著政府打房政策、資金收縮與交屋潮壓力浮現，建商讓利回檔至2字頭，對購屋族而言，價格回跌的體感比其他區域更為明顯。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，立辰開發經理蔡鴻霖指出：「對比大甲、外埔、石岡等房價基期較低的區域，梧棲、清水這類因台中港特區開發、大型商場進駐而曾被視為『海線明星區』的地段，價格過去一路衝高。如今隨著政府打房政策、資金收縮與交屋潮壓力浮現，建商讓利回檔至2字頭，對購屋族而言，價格回跌的體感比其他區域更為明顯。」

台中房市經歷過疫情的工料雙漲後，大約在3年前、2022年開始，就傳出營建成本每坪造價來到15萬元以上，加上土地成本，2字頭房價會成為絕響，根據實價登錄統計，近1年全市預售屋成交均價依舊站上每坪54.68萬元，市區甚至持續挑戰高價。不過在這波房市盤整中，海線地區明顯修正，新案回檔2字頭。

