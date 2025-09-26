73%民眾認「買房再等1年以上」　看跌比例升至23%

▲56%民眾認為房價將持平，23%的民眾認為可能下跌。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

民調顯示，56%民眾認為房價將持平，23%的民眾認為可能下跌。另外73.7%民眾認為理想的購屋時機至少需等待1年以上，但值得關注的是，認為1年內適合進場的比例從上一季的18.4%上升至本季的26.3%，增加7.9%，反映市場信心略有回溫。

據中信房屋Q3宅調查結果顯示，有56.7%的民眾認為房價將持平，23%的民眾認為可能下跌，僅20.3%預期房價上漲，對比去年Q4的宅調查數據，當時僅11.5%看跌、29.1%看漲，顯見民眾對房價的看漲預期已有所降溫。

▲近1年民眾預期下一季房價變化。（圖／中信房屋提供）

中信房屋研展室副理莊思敏指出：「當前房市進入盤整階段，蛋黃區因供需穩定，房價相對有撐，但部分僅靠建設題材支撐、生活機能尚未完善、房價明顯超漲的蛋白區或新興重劃區，隨著投資客大量離場，區域房價也出現鬆動跡象。」

此外調查顯示，針對何時是最佳購屋時機，有73.7%的受訪者認為理想的購屋時機至少需等待1年以上。不過，值得注意的是，認為1年內適合進場的比例從上一季的18.4%上升至本季的26.3%，增加7.9%，反映市場信心略有回溫。

▲民眾認為何時為購屋時機？（圖／中信房屋提供）

莊思敏表示：「市況降溫，屋主心態易軟化，購屋民眾現在反而擁有更充裕的時間去看屋和議價，加上年底傳統購屋旺季來臨，剛性需求遞延出籠，以及政策環境有所鬆綁，近期看屋人潮的確有變多的跡象。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「從去年919至今剛滿1年，房貸資金水位仍處於緊縮狀態，但從行政院、央行的態度上，仍可見到支持首購的方向，因此即便當前房市仍處盤整，但剛性自用首購族的購屋意願會比過去稍微回穩一些。」

此外，曾敬德表示：「雖然第三季央行理監事會議沒有把房貸水龍頭打開，但年底也是銀行自主實施屆滿一年，到時候政策方向將會更清楚。」

