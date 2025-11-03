買墳場旁的公寓被笑「瘋了」　男10年後笑了：後悔只買2間！

▲男子購買的房子就在墳場附近，當年許多人並不看好，但10多年過去，他現在後悔只買2間。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞房地產投資專家法依祖（Faizul）透過社群媒體發文分享投資故事，就在十多年前，他購入一間面向墳場、緊鄰廉價組屋的服務式公寓，「當年很多人第一反應都說我瘋了，現在我後悔只買了2間！」

星洲網報導，法依祖當年決定買房時面對不少勸退的聲音，因為吉隆坡市中心常見的是永久地契，但他買的是租賃地契，加上房子面對墳場等原因，許多人並不看好，稱這間房子不會增值。不只如此，由於房子是服務式公寓，電費偏高，交屋初期租金僅能持平。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲買房3年之後，租金收入轉為正現金流，每月收入多賺超過500令吉，市場成交價也上漲。（圖／翻攝自星洲網）

不過時隔3年，這間房子的租金收入轉為正現金流。法依祖透露，房租每月收入多賺超過500令吉（約新台幣3800元），市場成交價也上漲。

法依祖列出當年敢出手投資的關鍵理由，包括地點位置優勢、價格比周邊便宜至少20%、周遭發展帶動價值、高租金回酬、多元租客群等，並笑稱唯一的遺憾就是只買了2間，因為當年的他聽到太多風涼話，懷疑自身判斷，「後來我學會別聽沒做功課的人，要更相信自己的研究」。