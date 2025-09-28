國道七號2030年完工　專家：房市助攻效果有限

▲內政部都市計畫委員會審議通過「國道七號高雄路段新建工程」都市計畫變更案，預計2030年底完工通車。（圖／ETtoday資料照）
記者張雅雲／高雄報導
內政部審議通過「國道七號高雄路段新建工程」都市計畫變更案，全長共23公里，起點銜接國道10號，後至經臨海工業區東側至洲際貨櫃聯外道路南星路，預計2030年底完工通車，專家表示，完工後能有效分流重車，降低市區道路事故風險，但對住宅房價的影響效果有限。
高雄市副市長林欽榮指出，近年高雄都會區快速發展，加上高雄港每年逾千萬貨櫃吞吐量，交通日益複雜。為解決壅塞問題，行政院今年9月審議通過「國道七號高雄路段新建工程建設計畫」。
規劃起點銜接國道10號，往南行經大社、仁武、鳥松、大寮、鳳山、小港及林園，最後至經臨海工業區東側至洲際貨櫃聯外道路南星路，全長共23公里，總經費約1357.9億元，預計2030年底完工通車。
根據永慶房產集團統計國道7號沿線區域近年房市價量，2024年大社、仁武、鳥松、鳳山等區域均有5%至10%的漲幅，其中仁武區均價突破3字頭，小港、林園則因捷運小港林園延伸線題材助攻，房價也有支撐。
|行政區
|2023交易量(件)
|2024交易量(件)
|2025交易量(件)
|2023均價(萬)
|2024均價(萬)
|2025均價(萬)
|大社
|221
|261
|55
|20.4
|26.4
|20.8
|大寮
|837
|619
|207
|19.3
|20.3
|18.2
|小港
|884
|1069
|211
|21.7
|21.8
|20.8
|仁武
|1087
|1029
|179
|28.5
|30.6
|29.1
|林園
|359
|309
|118
|14.4
|15.7
|14.1
|鳥松
|270
|275
|92
|22.1
|23.9
|23.8
|鳳山
|2553
|2353
|723
|24.3
|26.5
|25.3
▲國道7號經過行政區近3年房價價量。資料來源：實價登錄、永慶房產集團研究發展中心。（ETtoday製表）
台慶不動產高雄天祥河堤加盟店店東執行長蔡亞志表示，該道路嚴格來說是「產業公路」，歷經12年環評才拍板定案，主要目的在於服務港區貨櫃運輸。
過去高雄港大貨車北上，必須經過長達10多公里市區平面道路，再銜接國道一號，容易與小客車爭道釀禍，未來國道七號完工後，能有效分流重車，降低市區道路事故風險，改善民生交通品質。
他直言，國道七號沿線仍有大面積屬於一般或特定農業區，對住宅市場的帶動效益有限。反倒是工業區內的工業用地，隨著交通利多，有望提升產業進駐率與就業人口，且未來鼎金與五甲2大交流道交通壓力獲得舒緩，間接提升周邊住宅區的通行便利性。
