國道七號2030年完工　專家：房市助攻效果有限

▲▼仁武產業園區,人口,澄德重劃區,三發,大基地,造鎮,公設,交通。（圖／記者陳建宇攝）

▲內政部都市計畫委員會審議通過「國道七號高雄路段新建工程」都市計畫變更案，預計2030年底完工通車。（圖／ETtoday資料照）

記者張雅雲／高雄報導

內政部審議通過「國道七號高雄路段新建工程」都市計畫變更案，全長共23公里，起點銜接國道10號，後至經臨海工業區東側至洲際貨櫃聯外道路南星路，預計2030年底完工通車，專家表示，完工後能有效分流重車，降低市區道路事故風險，但對住宅房價的影響效果有限。

高雄市副市長林欽榮指出，近年高雄都會區快速發展，加上高雄港每年逾千萬貨櫃吞吐量，交通日益複雜。為解決壅塞問題，行政院今年9月審議通過「國道七號高雄路段新建工程建設計畫」。

規劃起點銜接國道10號，往南行經大社、仁武、鳥松、大寮、鳳山、小港及林園，最後至經臨海工業區東側至洲際貨櫃聯外道路南星路，全長共23公里，總經費約1357.9億元，預計2030年底完工通車。

根據永慶房產集團統計國道7號沿線區域近年房市價量，2024年大社、仁武、鳥松、鳳山等區域均有5%至10%的漲幅，其中仁武區均價突破3字頭，小港、林園則因捷運小港林園延伸線題材助攻，房價也有支撐。

行政區 2023交易量(件) 2024交易量(件) 2025交易量(件) 2023均價(萬) 2024均價(萬) 2025均價(萬)
大社 221 261 55 20.4 26.4 20.8
大寮 837 619 207 19.3 20.3 18.2
小港 884 1069 211 21.7 21.8 20.8
仁武 1087 1029 179 28.5 30.6 29.1
林園 359 309 118 14.4 15.7 14.1
鳥松 270 275 92 22.1 23.9 23.8
鳳山 2553 2353 723 24.3 26.5 25.3

▲國道7號經過行政區近3年房價價量。資料來源：實價登錄、永慶房產集團研究發展中心。（ETtoday製表）

台慶不動產高雄天祥河堤加盟店店東執行長蔡亞志表示，該道路嚴格來說是「產業公路」，歷經12年環評才拍板定案，主要目的在於服務港區貨櫃運輸。

過去高雄港大貨車北上，必須經過長達10多公里市區平面道路，再銜接國道一號，容易與小客車爭道釀禍，未來國道七號完工後，能有效分流重車，降低市區道路事故風險，改善民生交通品質。

他直言，國道七號沿線仍有大面積屬於一般或特定農業區，對住宅市場的帶動效益有限。反倒是工業區內的工業用地，隨著交通利多，有望提升產業進駐率與就業人口，且未來鼎金與五甲2大交流道交通壓力獲得舒緩，間接提升周邊住宅區的通行便利性。

關鍵字：高雄國道七號永慶房價交通

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

國道七號2030年完工　專家：房市助攻效果有限

軍人妻抱3子泡水裡「只剩1顆頭」　1歲娃躲衣櫃全身泥漿畫面曝

