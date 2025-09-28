板橋樹林社宅突喊停！　國土署撤案原因曝光

▲板橋樹林社宅預定地地下廢棄物量大，國土署決定撤案。未來開發區內仍會保留一部分地蓋社宅。（圖／翻攝自Google Maps）



記者董美琪／綜合報導

新北市板橋與樹林交界的社會住宅規劃，因地底發現大量營建廢棄物，國土管理署決定終止原定計畫。國土署表示，原先打算在樹林防洪三期整體開發區內的兩塊國有土地（板橋-4及板橋-19）興建社會住宅，但鑽探結果顯示，地下廢棄物量龐大，清運費用高昂且處理時程難以掌握，考量無法配合社宅興建進度，因此在新北市都市計畫委員會同意下撤案。

國土署指出，雖原計畫取消，但未來這兩塊基地仍會併入樹林防洪三期開發區整體規劃中，並依規定保留5%土地優先用於社會住宅建設，以落實中央社宅政策。國土署強調，政策方向不變，目前在板橋、樹林地區已興辦9處社會住宅，共提供1,341戶，未來仍會持續盤點國有、國公營事業等可用土地，並透過整開區留設、都市更新分回、容積獎勵等多元方式取得社宅用地，保障民眾居住需求。

專家表示，類似基地若未事先充分評估地下環境，後續施工成本及風險可能大幅增加，國土署提前撤案可避免造成額外經費支出與施工延宕。國土署也提醒，社宅建設需兼顧安全、成本及時程，未來規劃將持續強化環境調查與風險評估，確保工程順利進行。整體來說，板橋與樹林的社宅興建雖因地下廢棄物暫停，但中央仍積極推動社宅政策，期望提供更多適宜居住的房源，滿足地方民眾需求。