全台老樓隱憂曝光！磁磚掉落頻傳　內政部國土署回應了

▲監察院糾正有關外牆磁磚欠缺明確規範一案，國土署回應持續督導地方落實外牆管理並強化相關安檢措施。圖為三重海砂屋公寓外牆磁磚掉落。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者董美琪／綜合報導

近期台灣老舊大樓磁磚掉落事件頻傳，造成民眾受傷，引起社會關注。監察院於20日指出，內政部對於老舊建築外牆飾材的檢查、巡查、列管及維護管理，缺乏系統性規範，也沒有相關督導考核機制。此外，建築法規在規劃設計與施工階段對外牆材料管理仍存在不足。監察院日前已通過糾正內政部。對此，內政部國土署回應，持續督導地方落實外牆管理，並強化相關安檢措施。

▲台北市林森北路大樓磁磚脫落砸車。（圖／記者邱中岳翻攝）



國土署表示，自105年起已要求各地方政府建立外牆飾材巡查、列管及通報機制，並將其納入公寓大廈業務督導考核。內政部除持續督導地方政府落實相關制度外，也開始評估將外牆飾材納入建築物公共安全檢查申報制度，並計畫與地方政府及相關公會研商，設計更完整的管理機制，以保障民眾安全。

▼捷運新埔站5號出口旁大樓外牆磁磚崩落。（圖／記者陳以昇翻攝）



國土管理署進一步說明，過去對檢測方法、標準、執行人員與後續責任，各界意見不一，本署已積極協調討論。未來將邀集相關部會、地方政府及專業團體共同研商，務求制度更周延，以確保公共安全。

▲磁磚剝落。（圖／台北市建管處提供）



內政部最後指出，現行建築法規僅在施工階段提出品質宣導，尚未對規劃設計階段的外牆材料及工法設限。為加強安全管理，內政部將研議法規修訂、外牆飾材檢測及施工證照制度，以及後續維修計畫，回應監察院糾正意見，落實公共安全責任，確保民眾居住品質及用路人安全。

▲台南市中西區府前路二段和大智街交叉路口，大樓外牆磁磚及部分女兒牆掉落地面。（圖／記者林東良翻攝）