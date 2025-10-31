曾被笑鬼城！「林淡三新」房價翻漲　人口進駐、機能大不同

▲林口房市。（圖／記者湯興漢攝）

過去被戲稱「鬼城」的林口、淡海、三峽北大特區、新莊副都心，因房價下跌、入住率低而聲名狼藉。房產專家何世昌指出，如今十餘年過去，這些重劃區已逐步脫胎換骨，房價指數普遍走高，人口也明顯成長，生活機能逐漸到位，發展早已不同以往。

粉專「何世昌的房產知識Buffet+」表示，以林口新市鎮為例，新北市地政局統計顯示，今年第二季房價指數達118.91，僅小跌0.29％，仍在歷史高點附近。相較2012年，房價漲幅高達66.6％，「真的要刷一波666啊！」人口數也突破13.8萬人，生活圈有影城、購物中心，更吸引艾斯摩爾等大廠進駐。雖然發展成熟，但塞車問題與物價偏高仍讓人「塞到心累」。

淡海新市鎮過去被點名是房價下跌區，但今年房價指數仍維持117.72，與2012年相比漲幅約44％。目前已有約4萬人入住，帶動淡水總人口來到20.6萬。甚至「以前被笑鬼城的淡海，現在國小竟已額滿不敷需求」，讓許多家長接送跨區就讀。當地生活機能愈趨便利，未來淡江大橋通車後，塞車問題也有望緩解。

三峽北大特區則更為特殊，不僅沒有明顯下跌，反而逆勢走高，今年第二季房價指數來到114.66，再創新高，自2012年至今累計漲幅約62％。由於開發接近飽和，可建用地有限，加上舒適的街廓與完善醫療資源，吸引退休族群與在地需求，購屋結構已逐漸由「輕移民」轉為「本地客」。

至於新莊副都心與頭前重劃區，雖然早期房價走勢疲軟，但現在最高成交單價已衝上7、8字頭。第二季房價指數為104.62，雖然累計漲幅僅5.7％，但人口已超過2萬人，假日「宏匯廣場」人潮爆滿，區域生活圈逐漸成形。

「重劃區的發展需要時間，別被『鬼城』印象阻礙你的選擇。」何世昌提醒，親自走訪才能感受區域真實變化，或許會有意外的新發現。