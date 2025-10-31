ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

曾被笑鬼城！「林淡三新」房價翻漲　人口進駐、機能大不同

▲▼林口房市配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲林口房市。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

過去被戲稱「鬼城」的林口、淡海、三峽北大特區、新莊副都心，因房價下跌、入住率低而聲名狼藉。房產專家何世昌指出，如今十餘年過去，這些重劃區已逐步脫胎換骨，房價指數普遍走高，人口也明顯成長，生活機能逐漸到位，發展早已不同以往。

粉專「何世昌的房產知識Buffet+」表示，以林口新市鎮為例，新北市地政局統計顯示，今年第二季房價指數達118.91，僅小跌0.29％，仍在歷史高點附近。相較2012年，房價漲幅高達66.6％，「真的要刷一波666啊！」人口數也突破13.8萬人，生活圈有影城、購物中心，更吸引艾斯摩爾等大廠進駐。雖然發展成熟，但塞車問題與物價偏高仍讓人「塞到心累」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

淡海新市鎮過去被點名是房價下跌區，但今年房價指數仍維持117.72，與2012年相比漲幅約44％。目前已有約4萬人入住，帶動淡水總人口來到20.6萬。甚至「以前被笑鬼城的淡海，現在國小竟已額滿不敷需求」，讓許多家長接送跨區就讀。當地生活機能愈趨便利，未來淡江大橋通車後，塞車問題也有望緩解。

三峽北大特區則更為特殊，不僅沒有明顯下跌，反而逆勢走高，今年第二季房價指數來到114.66，再創新高，自2012年至今累計漲幅約62％。由於開發接近飽和，可建用地有限，加上舒適的街廓與完善醫療資源，吸引退休族群與在地需求，購屋結構已逐漸由「輕移民」轉為「本地客」。

至於新莊副都心與頭前重劃區，雖然早期房價走勢疲軟，但現在最高成交單價已衝上7、8字頭。第二季房價指數為104.62，雖然累計漲幅僅5.7％，但人口已超過2萬人，假日「宏匯廣場」人潮爆滿，區域生活圈逐漸成形。

「重劃區的發展需要時間，別被『鬼城』印象阻礙你的選擇。」何世昌提醒，親自走訪才能感受區域真實變化，或許會有意外的新發現。

關鍵字：重劃區房價投資生活機能發展林淡三新林三淡何世昌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台北「舊營區」要蓋220戶社宅！　預計2029年完工

國家住都中心28日舉辦台北市文山區「保儀安居」社會住宅新建統包工程動土典禮。「保儀安居」為中央於台北市動土的第5處社宅，220戶居住單元預計2029年竣工，總工程經費約3億8,856萬，由中央全額投資興建。

8分鐘前

3.93坪「擠出3房1廳」還蓋旋轉樓梯　香港一家三口住宅驚呆網友

在寸土寸金的香港，每個空間都要極致利用。抖音網紅「湯姆港房」一段影片介紹觀塘一戶13平方米（約3.93坪）的超迷你房子打造出3房1廳的格局，除了廚房、衛浴，屋內還復刻豪宅才有的旋轉樓梯和扶手，讓一家三口入住。影片一出引發網友熱議，直呼神奇。

43分鐘前

【廣編】不畏房市寒冬！928檔期北市百億指標案「杜拜藝術館」登場

科達建築不畏房市冷！大巨蛋百億危老指標新案「杜拜藝術館」10/30宣布開賣，於阿樹國際旅店舉辦「全球百大名校CEO&超人氣女神團 VVIP名人賞記者會」，現場冠蓋雲集、星光熠熠，逾70位上市上櫃企業CEO、電視主播、時尚藝人、啦啦隊女神等貴賓出席，為建案站台熱身。

1小時前

婚後房產登記老婆名「怕變草仔粿」　代書指2關鍵決定怎麼分

男星范姜彥豐突然毀滅性爆料，前中信兄弟啦啦隊人氣成員粿粿婚內出軌，並直指是王子（邱勝翊）介入破壞，風暴持續延燒，范姜透露，婚後雙方一起負擔的房產，是登記在粿粿名下，就有不少男性直言，「男生把房子登記老婆，不怕『草仔粿』嗎？」

1小時前

土城員和2號社宅完工！135戶近海山站招租時間曝

新北市土城區的「土城員和2號」社會住宅即將在近日完工，並且與「土城員和」社會住宅僅一路之隔，該案也是新北市規模最大的容積獎勵回饋社宅，可供135戶，滿足更多家庭的居住需求。

1小時前

陶朱隱園賣1戶「意義重大」　中工股價5天狂噴37%

中工（2515）以12億元賣掉1戶「陶朱隱園」，經過了5個交易日，中工股價天天漲，狂噴37%，其中前3天漲停板。專家表示，「陶朱隱園」賣掉1戶的意義重大，接下來可能就會開始第2戶、第3戶。

2小時前

桃園房收租10年　報酬率低「想賣掉換錢」！全場揪1問題：自找的

不少人靠著房地產收租來增加收入，但當報酬率與成本拉鋸，是否該「出場」轉投其他商品，就成了讓人頭痛的選擇。有一名網友分享，出租2間桃園市的房產多年，但投報率僅約2.7%至3%，加上資金成本接近2.5%，裝潢也砸下200至300萬元，讓他陷入「該不該賣掉重配資產」的兩難，貼文引發討論。

2小時前

新婚族買房5年成功逆襲！　專家提4因素：小心掉入槓桿風險

「如果沒有在五年前買房，我現在大概已經被房價甩到天邊了。」一位網友在臉書社團「買房知識家」分享經歷，引發網友熱烈討論。對此有專家提醒買房主要要考量4因素，不然可能會掉入槓桿風險。

2小時前

1516萬人朝聖公益商圈　觀光霸主中古屋成搶手貨

台中市觀光人潮洗牌，交通部觀光署公布2025年1~8月台中市觀光景點人潮數據，公益路商圈以1,516萬到訪人次奪冠。信義房屋專家表示，公益路的中古屋產品因實際使用坪數高、總價相對可控，加上周邊機能發達，成為此區難以取代的主力產品。

2小時前

買新房「附贈電子鎖」以為賺到！她傻眼吐悲劇：該換掉？

一名網友近日分享交屋經驗，表示建商附贈的電子鎖原本看起來相當方便，還一度覺得「賺到」，實際使用後卻發現問題不少，不僅功能簡陋，電池續航力也相當差，經常需要更換。

2小時前

《全明星》紅隊粿粿出軌王子　藍隊隊長胡宇威：要清楚分寸

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

20年前每坪15萬元！　林口資..

三地集團私下釋地清單外流　副董..

鞋業大亨撐不住！　神秘千坪「銘..

4.2億獵地行動！　永信建大股..

全台最大4245坪全聯掛招亮相..

寶咖咖多案祭「破壞價」搶客　同..

六都近50區房價跌慘！　2蛋黃..

原燒高雄店全撤出　在地嘆：以後..

童子賢看好高雄！和碩登陸大駁二..

928北市唯一百億案　建商自曝..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台北「舊營區」要蓋220戶社宅..

3.93坪擠出3房1廳　一家三..

928檔期北市百億指標案「杜拜..

婚後房產登記老婆名「怕變草仔粿..

土城員和2號社宅完工！135戶..

陶朱隱園賣1戶「意義重大」　中..

桃園房收租10年　報酬率低「想..

新婚族買房5年成功逆襲！　專家..

1516萬人朝聖公益商圈　觀光..

買新房「附贈電子鎖」以為賺到！..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366