夫妻年收100萬　硬著頭皮買房「不敢出國」假日還要兼職！慘況曝

▲夫妻倆硬著頭皮買房。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

在高房價與經濟壓力的雙重夾擊下，這段經歷猶如現代都市裡的房市縮影，一對夫妻年收約100萬元，認為結了婚就是要買房，靠著家裡贊助的500萬頭期款，買了一間1900萬的房子，開始40年的貸款地獄，夫妻倆本來熱愛旅行，買了房後不僅不敢出遊，連小孩都不敢生，假日還得兼職賺外快。

有網友在PTT發文，有一對夫妻朋友結婚後決定買房，東拼西湊籌到400萬元頭期款，加上父母贊助的500萬元，買了青埔30坪的房子，總價1900萬元，「剩下的就是長達40年的貸款地獄」。

原PO透露，夫妻倆年薪約100萬元，平時愛旅遊、遊山玩水，但自從買房之後就沒了，「每天限動只剩下家裡房子的裝潢照，因為已經沒有其他可以炫耀的。」搬出父母家後，夫妻倆才真正感受到各種開銷，包括水電瓦斯、網路費、管理費等等，再加上養車支出，生活品質變得很差。

為了應付龐大金流，女方每天從青埔通勤到內湖上班，假日還要兼職，長期下來身心健康都出現狀況，男方則從事業務工作，收入不穩定，有時甚至完全沒有進帳。被問到是否打算生小孩時，夫妻倆直言「根本不敢生，生下去可能要天天吃泡麵了。」

貼文曝光，網友紛紛表示，「代表以前過太爽，爸媽一直贊助家裡生活開銷」、「父母贊助500萬還能過得慘，要檢討自己」、「沒生小孩還有救，生了就無限焦慮」、「兩人收入普通，可以存400萬，也很強了」、「這就買超過能力範圍了啊」、「撐不下去就賣房獲利轉租房啊，哪有什麼不能賣的」。