新青安買1900萬房！年收近100萬夫妻不敢生孩　出遊照全沒了

▲原PO的朋友夫妻婚後用新青安買房，為了還房貸幾乎不出去玩，甚至連小孩都不敢生。（示意圖／pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

2023年政府推出新青安政策後，不少年輕人為了成為「有殼一族」，於是下手買房，但由於台灣薪資普遍較低，普通上班族若買了房子，每月的貸款壓力可能讓人不敢亂花錢。就有一名網友分享表示，他的一對朋友夫妻年收入還不到100萬，在桃園青埔用新青安貸款買房後，夫妻倆的出遊照就全部消失了，如今更連生孩子的念頭都打消，只想趕快把房貸還完。

該名網友在PTT八卦板以「年薪80-90萬，根本買不了房」為題發文，表示朋友夫妻本來很愛遊山玩水，不時在社群軟體分享出國玩的照片，但結婚後認為要有自己的房子，兩人東湊西湊終於籌出400萬元，另外再靠家裡贊助500萬元，才在桃園青埔用新青安買了一間外加車位總價1900萬的房子，接下來的生活就是長達40年的房貸地獄。

原PO指出，朋友夫妻年收入約8、90萬左右，夫妻倆在搬出父母家後，才知道水、電、瓦斯、網路、管理費、車位等都要支出不少錢，加上還要養一台車通勤上班，也因此原本愛出國遊玩的倆人，自從買房後出遊照就全部消失了，每天限動只剩下家裡房子的裝潢照，因為已經沒有其他可以炫耀的，生活品質比原本差很多。

而為了房貸，女生每天從青埔通勤內科，外加假日還去服務業當打工仔，長久以來身心都出狀況；男生則是業務，有機會就上，也是過著沒有假日的生活，但薪水極度不穩定，慘的時候可以說是沒收入。讓原PO不禁感嘆，「為了一間室內只有20坪的小宅搞得自己超過勞。」

原PO說，朋友為了房子幾乎割捨生活中的一切，問他們要不要生小孩，結果兩個人都說根本不敢生，不然就要天天吃泡麵了，「我是很好奇他們能撐多久，如果是你，條件一樣的情況下，你會選擇跟他們一樣的路嗎？」

房價話題瞬間引爆討論，不少人說「第一間應該買中古便宜一點的」、「頭期總共拿了900萬出來，其實買房沒問題，問題是買太貴的房子」、「青埔買1900萬太貴了吧」、「算起來一個人月薪只有4萬元，這樣敢買1900萬的房子，有點猛」、「家庭年收入才100萬，家裡也只幫忙500萬，怎麼敢買1900萬的房子」、「貸款還完他們都老了，如果不生小孩那幹嘛要買房，東西能留給誰」。