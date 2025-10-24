ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

屋齡45年「要翻修 or 直接換新房？」　專家給建議：可以試算看看

▲▼老屋,老房,房子,房產,透天,房。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO想知道，這個狀況是否有需要買房？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

這樣的狀況，是否有需要買房呢？近日有網友發文表示，家人手上有2間房，其中一間會出租，月收2萬5000元。由於房子屋齡高，所以家人心想，自住那間幾年後要重新裝潢，但他則認為，與其這樣不如直接換新房子，不知道這個想法是否會有很大的風險？對此，信義房屋專家認為，如果考慮換新屋，不妨試算看看，看每月負擔會不會太重。

這名網友在Dcard上，以「我的情況有需要買房嗎」為標題發文，提到家人現在有兩間房，其中一間在新北，屋齡45年，他和家人自住；另一間屋齡50多年，目前是出租，每月收2萬5000元，正好作為家人的生活費。

原PO透露，他的年收入80萬至90萬元，會固定調薪，另外有150萬元的存款。他表示，家人打算再過幾年，把自住的這間重新裝潢、拉皮；但他則覺得，這樣應該要花2、300萬元，不如直接賣掉換新房。

▲▼ 房子,大樓,社區。（示意圖／Pixabay）

原PO說，如果把45年的老公寓賣掉，可以拿到700萬元左右。如果他貸款，去土城買2000萬元左右的三房新大樓加車位，這樣風險會不會太大？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「舊公寓如果家人有年紀比較大的，或者不方便爬樓梯其實可以考慮換」、「位置在老家附近？你父母要承擔你不願意讓他們住的風險；你要承擔，假如結婚，你老婆不願意跟公婆住的風險」、「850萬扣掉買屋的頭期款、買賣房屋的兩筆仲介費、土地增值稅、契稅、賣屋後的租屋費搬家費、新房子裝潢、家具費用，還能剩下多少錢？能有多少備用金？」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「的確老房子基礎工程要翻修，要花相當費用」，所以有些人預算許可，就乾脆會挑新房子，「至於賣掉後房屋當成自備款再購屋，就可以試算看看每月還款負擔會不會太重」。

老屋繼承「要不要賣」兄妹撕破臉！　律師給3解方

一棟老屋，母親過世後留給四個子女，卻成了他們之間的情感拉扯與法律糾紛的起點。恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師在臉書分享了這則案例，並提出三項建議，幫助家族面對繼承問題，化解僵局，避免親情破裂。

BLACKPINK沸騰高雄　旅宿業直指台中觀光罩門

韓國女團BLACKPINK一場高雄演唱會就能帶動3億元觀光商機、讓南部旅宿一房難求，台中市旅館公會理事長劉國隆直言：「台中現在有超過千間旅館、3萬間房間，數量多、空間夠，但缺的是國際化配套。」

嘉義市新成屋房價站穩3字頭　「太保勇士」緊追在後

台積電設廠效應持續發酵，嘉義房市交易熱絡，預售案量大增。根據房仲業者統計近1年實登資料發現，嘉義縣市5年內新成屋以嘉義市交易量最多、房價最高，平均單價達31.5萬元，穩坐全縣房價王寶座，太保勇士則緊追在後，均價達29.1萬元。

20~35歲購屋族最愛區曝光　台北中山、新北板橋雙奪冠

觀察雙北最受20～35歲青年所青睞的購屋熱門行政區，台北市以中山區居冠，近1年申貸539戶。新北市方面則以板橋區高居冠，近1年申貸1393戶。

最強女土開自曝帶兵術　買賣土地靠《紅樓夢》

靠著「柔性整合術」，亞昕國際土地顧問、維昕國際董事長張維珍，近5年在中部地區獵地超過千億元，打破土地開發「男人的天下」刻板印象。目前，她帶領一個團隊在中部評估、獵地，但進公司第一件事，不是市場分析或開發計畫，竟是讀懂曹雪芹的《紅樓夢》。

5分鐘拿下千坪地！　家庭主婦靠「軟實力」變身最強土開

「有塊地，我只用了5分鐘。」維昕國際董事長張維珍輕描淡寫地說出一句讓業界震驚的話。對外界來說，能在短短幾分鐘內拿下一筆土地案，幾乎不可能，但對亞昕國際這位土地開發靈魂人物而言，這一切並非偶然，而是長年誠信與信任累積的結果。

陶朱隱園「12億神祕買主」是黃仁勳等級？　專家：很快就會揭曉

台北市超豪宅「陶朱隱園」終於賣出第一戶，總價12億元、換算每坪單價約393萬元，刷新台灣住宅市場的最高紀錄。神祕買家身份令人好奇，也不禁讓人聯想到中工曾喊話「只有黃仁勳等級」才買得起，對此有房產專家直言，過不久這位神祕買家是誰就會知道了。

桃園機捷沿線開發熱　A10山鼻站招商增溫軌道經濟

「桃園市大眾捷運系統機場線A10車站專用區土地開發案」第3次招商說明會，23日於市府舉行。捷工局表示，捷運機場線緊密串聯桃園、新北及台北等三直轄市，是北北桃生活圈的重要交通動脈，歡迎產業界踴躍評估，共創桃園捷運軌道經濟新契機。

衣服濕了一周超崩潰！「4招實用絕招」乾超快

下了一周的雨，不少人煩惱衣服乾不了！家事達人陳映如分享，4招超實用的「雨天曬衣秘訣」，包括延長脫水時間；在室內開除濕機；沒有除濕機也能用電風扇吹，加速乾燥效果；若有局部沒乾，可用吹風機或熨斗燙。值得注意的是，晾衣時長衣放外側、短衣放內側更通風。

【無視地心引力】北海岸強風將瀑布吹到「一飛衝天」

