屋齡45年「要翻修 or 直接換新房？」　專家給建議：可以試算看看

記者曾筠淇／綜合報導

這樣的狀況，是否有需要買房呢？近日有網友發文表示，家人手上有2間房，其中一間會出租，月收2萬5000元。由於房子屋齡高，所以家人心想，自住那間幾年後要重新裝潢，但他則認為，與其這樣不如直接換新房子，不知道這個想法是否會有很大的風險？對此，信義房屋專家認為，如果考慮換新屋，不妨試算看看，看每月負擔會不會太重。

這名網友在Dcard上，以「我的情況有需要買房嗎」為標題發文，提到家人現在有兩間房，其中一間在新北，屋齡45年，他和家人自住；另一間屋齡50多年，目前是出租，每月收2萬5000元，正好作為家人的生活費。

原PO透露，他的年收入80萬至90萬元，會固定調薪，另外有150萬元的存款。他表示，家人打算再過幾年，把自住的這間重新裝潢、拉皮；但他則覺得，這樣應該要花2、300萬元，不如直接賣掉換新房。

原PO說，如果把45年的老公寓賣掉，可以拿到700萬元左右。如果他貸款，去土城買2000萬元左右的三房新大樓加車位，這樣風險會不會太大？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「舊公寓如果家人有年紀比較大的，或者不方便爬樓梯其實可以考慮換」、「位置在老家附近？你父母要承擔你不願意讓他們住的風險；你要承擔，假如結婚，你老婆不願意跟公婆住的風險」、「850萬扣掉買屋的頭期款、買賣房屋的兩筆仲介費、土地增值稅、契稅、賣屋後的租屋費搬家費、新房子裝潢、家具費用，還能剩下多少錢？能有多少備用金？」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「的確老房子基礎工程要翻修，要花相當費用」，所以有些人預算許可，就乾脆會挑新房子，「至於賣掉後房屋當成自備款再購屋，就可以試算看看每月還款負擔會不會太重」。