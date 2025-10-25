到台北工作！買房要選「林口 or 新莊」　網秒選：幾個月就受不了

▲買房選林口還是新莊好？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果要買房，選哪邊會比較好呢？近日有網友發文表示，最近她和家人討論要買房子，如果要到台北市工作的話，選擇住新莊還是林口會比較好呢？貼文曝光後，引起討論，對此，信義房屋專家認為，如果猶豫不決，最好的方式就是趁上下班時間，實際感受看看自己更喜歡哪裡。

這名網友在Dcard上，以「買林口還是買新莊好」為標題發文，提到最近和家人討論要買房，家人理解預算有限，所以對住哪裡沒有意見。她因為受到同事影響，開始看林口和新莊的房子，其實以環境來說，她都不排斥，只是林口的房價已經來到7字頭了。

原PO說，住在林口的同事大推，說林口路很寬、很舒服，且到台北市很快；住在新莊副都心的同事則說，新莊生活機能、環境都好，且未來價格有機會再往上。對此，原PO就猶豫，不知道要選林口還是新莊。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「當然是新莊啊，林口你買了就知道了，包準一年內換工作，身邊兩組買A7才幾個月就受不了通勤」、「我自己投新莊一票，濕度太高住起來真的不舒服啊」、「不喜歡擁擠選林口，生活便利選新莊，選新莊建議選上新莊 」、「林口適合退休人士，或是不用通勤的人」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果猶豫不決，最好的方式就是趁著上下班時間，實際到林口、新莊感受一下，「甚至是去那邊租房子、住一陣子再來決定」。