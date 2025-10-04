成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

▲建商不推案，台中已有小包開始沒工作，專家認為營造成本可能每坪降1~2萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

政府打炒房，整個產業鏈都有感，不僅建商宣告不買地，現如今連營造業者也認為，房市篤定下行，禾固營造董事長張啟章即日起正式成立「六星級營建廠商聯誼會」，張啟章直言：「建商不推案，已有小包開始沒工作，營造成本可能每坪降1~2萬元，房市篤定下行。」

「六星級營建廠商聯誼會」集結業界頂尖營建、建材與設計團隊，主力以營建小包、建材等為主，並匯集律師、會計師為顧問，目前已有近百廠商參與。張啟章說：「現在市況不是不好，是非常不好，之前大家擔憂1~2年，現在延長到3、5年，當景氣好了24年，賣得快的案子沒賺錢，房價從12萬元漲到60萬元，根本不合理。」

他觀察：「近期市場已有建商開始保守，開始不推案，與其合作的小包商也開始往外尋求工作，這才是現況！」

▲禾固營造董事長張啟章認為，一坪營建成本會少1~2萬元，加上土地成本目前也有趨緩，房價篤定下行。（圖／記者陳筱惠攝）

張啟章認為：「這樣產業鏈的影響下，營建成本將降1-2成，以目前平均每坪20萬元造價來說，至少一坪營建成本會少1~2萬元，加上土地成本目前也有趨緩，房價篤定下行。」

張啟章表示：「政府打房後，中部房地產去年漸漸已有停滯趨勢，原本還期待房地產繼續好下去的建商這時候算是真實感受到市場環境已經改變，加上政府打房的力度並沒有減緩，也成為房市走空的另一明確指標。」

大台中不動產開發商業同業公會理事長蕭成忠也收到相關訊息，部分海線「微型建商」已收手不推案，小包轉往市區尋找工作機會，蕭成忠說：「目前的環境很明顯，土地、工人和建材好談了，加上建商有土地的不敢推案，在金融政策緊鎖下，更不可能貸款買土地，不只消費者，連建商都在觀望市場、政府態度。」

