連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣首店」秒換大咖進駐

▲「拾七石頭火鍋」今年8月底全台才剛全面結束營業，新品牌火速進駐。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

輕井澤集團旗下的「拾七石頭火鍋」在高雄大受歡迎，中山店2018年開幕，堪稱「拾七」南台灣元祖店，但8月底全台3家「拾七」全面結束營業。近期中山店舊址圍上帆布積極趕工，在地透露，將改成同集團「茶六燒肉堂」進駐。

▲「拾七石頭火鍋」中山店2018年開幕，是高雄第一家拾七，堪稱南台灣元祖店。（圖／記者張雅雲攝）

輕井澤集團旗下「拾七石頭火鍋」位於中山二路，2018年開幕，是高雄第一家「拾七」，因價格親民，每到用餐時間都大排長龍，沒想到因營運考量，業者無預警宣布全台3家分店只營業到8月31日，不少老饕都相當錯愕。

▲該店近期也在徵才網站徵才，透露新店訊息。（圖／翻攝自徵才網站）

而中山店近期圍上帆布積極趕工，在地人透露，為同集團「茶六燒肉堂」即將進駐，這也是繼北高博愛店後，高雄的第二間茶六，該店近期也在徵才網站徵才，透露新店訊息。

據查，該店屋主為自然人，坪數203.54坪，租賃與成交實登均無揭露，在地仲介預估，月租金約20~25萬元。

拾七舊址 位置 中山二路 開幕時間 2018年 結束營業 2025/8 現況 施工中 預計新品牌 茶六燒肉堂 預估月租金 20~25萬

▲「拾七」舊址小檔案。（ETtoday製表）

永慶不動產新堀江鴻麗加盟店店長卓全標指出，中山路是貫穿高雄南北的交通要道，距離捷運中央公園站、中央公園、大統五福店都不遠，區段機能佳、人車流都相當密集，屬於南高雄傳統蛋黃區。

該區以往若透天正常當店面使用，或屋主自用需求換屋，市場行情單坪地價落在130~150萬元之間，不過自從建商開始陸續收購中山路沿線店面，價值整個拉升，鄰中山路店面地價瞬間飆高，單坪落在220萬元上下，屋主也多以建商收購價格開價，價格遠高於區域行情，寧可空租等整合。

