ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

結婚買房登記岳母名下！男付11期房貸離婚了…提告討回結果曝

▲▼飯店,房間,青旅,國旅。（圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲朱男婚後每個月匯款給岳母繳房貸，離婚後提告想討回款項。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／嘉義報導

嘉義一名朱姓男子109年與妻子結婚時，由岳母林婦出資頭期款買房，房屋登記在林婦名下，後續由朱男每月匯款1萬8000元至岳母帳戶繳納房貸，未料事隔一年多後，朱男與妻子離婚，因此要求岳母返還房屋貸款11期、共19萬8000元。嘉義地院審酌後，認為朱男請求為無理由，予以駁回。可上訴。

判決書指出，朱男當時正與前妻打算結婚，岳母林婦因此在嘉義買房讓夫妻倆居住，並由林婦出資頭期款、後續房貸則由朱男繳納。朱男表示，當時想說要結婚了，大家都是一家人，房貸需要幫忙的話，就由他來代繳，因此自109年6月起、至110年4月止共11期、19萬8000元的房貸，每月均由朱男匯款至林婦帳戶支付房貸。未料事後朱男與前妻感情生變，2人離異，朱男認為房屋登記在林婦名下，當初繳納的房貸屬「借款」，索討未果下，依借貸、不當得利提出訴訟，要求林婦給付19萬8000元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，林婦則駁斥，該筆款項並非借款，雙方並未簽立租賃契約，房屋是林婦所有，因朱男、女兒與林婦同住，約定每月支付視為房租之款項，不清楚當初朱男與女兒如何約定，但她只有告知水電費用、房租部分，因此認為朱男每月匯款屬於租金支出，請求駁回朱男之訴。

嘉義地院法官審酌，朱男確實每月匯款1萬8000元至林婦帳戶，此為雙方不爭執之事實，但朱男主張雙方有借貸關係一節，就雙方對話紀錄，林婦僅表示款項退還之要求會再與女兒討論後告知，並未明確表示該筆款項性質為借貸，而朱男也無法佐證雙方就借貸關係有意思表達合致，不當得利部分更不成立，因此駁回朱男請求。全案可上訴。

關鍵字：買房房產離婚房貸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

結婚買房登記岳母名下！男付11期房貸離婚了…提告討回結果曝

嘉義一名朱姓男子109年與妻子結婚時，由岳母林婦出資頭期款買房，房屋登記在林婦名下，後續由朱男每月匯款1萬8000元至岳母帳戶繳納房貸，未料事隔一年多後，朱男與妻子離婚，因此要求岳母返還房屋貸款11期、共19萬8000元。嘉義地院審酌後，認為朱男請求為無理由，予以駁回。可上訴。

3小時前

38歲網紅「擁有500間房」親揭致富關鍵　21歲買下第一間

馬來西亞知名企業家兼網紅拿督斯里阿里夫蘇克里（下稱阿里夫）在TikTok直播中大方公開自己的「房產帝國」，直說手中其實擁有400到500間房子，甚至多到連自己都記不清楚，這都是因為當年有抓準機會，才得以逐步累積龐大資產。此言一出引發網友熱烈討論。

4小時前

看房被絕美泳池吸引　下訂後一算「每月管理費破萬」！他後悔了

剛買下人生第一間房子本該是件開心的事，但一名網友卻在下訂後陷入「管理費焦慮」的狀況，他坦言，在溫哥華看房，因為公設很美，所以很快就下訂了，但仔細一算，管理費加上房屋保險，每月就要支付超過2萬5千元的費用，讓他壓力爆棚，貼文掀起網友討論。

6小時前

房東痛失金雞母！　土城中央路「天價店面」年租上看540萬

土城中央路二段房東在「富邦、日盛合併」後，痛失了金雞母租客，如今以每月45萬元、每年540萬元開價求租，成為土城最貴的待租店面。專家認為，該店面點位不錯，但租金總價高，最有機會接手的業種是大型診所。

6小時前

跑私銀試水溫！他曝「收支比放很寬」：冷靜期是置產客舒適區

房市走到冷靜階段，有人反而覺得是長線投資的好時機。就有網友分享，前幾天到某私銀詢問房貸，本來只是想試水溫，卻意外發現收支比放得很寬，讓他直呼「這也說明市場真的冷下來」。他更點出現在幾乎所有資產都呈現正報酬，加上政策強壓房價，對長線布局來說相當舒服，「瘋狂期是投機客的舞台，而冷靜期才是真正屬於長期置產客的舒適區。」

6小時前

股市回升穩住預售買盤信心　8月解約件數下滑66%

4月美國調整關稅政策，導致台灣股市劇烈下挫，不僅影響民眾財富，也連帶衝擊購屋信心。也讓4、5月預售屋解約件數明顯升高，分別為280件及最高的300件。但觀察數據8月已降至101件，信義房屋專家認為，市場信心正在修復。

7小時前

贈房給女兒怕「女婿分產」？律師曝3招過戶術：省稅又保財產

根據內政部統計，台灣在2024年共有5萬3469對夫妻離婚，位居亞洲第2名。這種高離婚率使得不少父母擔憂，若將房地產過戶給已婚女兒，未來女兒如果走上離婚之途，女婿是否就可分一半房產？對此，律師蘇家宏透露，這情況通常有3種過戶模式，其中「遺囑指定女兒繼承」的方式不但有保障也最省錢。

7小時前

老父分產二選一：2000萬房照顧到死vs現金200萬　專家給建議

一名父親提出兩個選擇，讓兩個兒子決定如何分配房產與現金：若想擁有價值2千萬的台中透天厝，必須負責父親的日常生活直到往生；若不願意承擔照護責任，則只能選擇200萬現金。該如何取捨，引發熱烈討論，房產達人「賣厝阿明」也在臉書分享看法。

8小時前

圍繞新興豪宅聚落　台南「最短命夜市」爆11月熄燈

台南是美食之都，超多知名夜市，不少在地夜市一開就是20幾年，2022年才開幕的大益夜市，位於東區豪宅聚落，當時曾歇業，2023年10月再度重啟，一度被視為夜間經濟新亮點，沒想到才重啟2年，在地粉專透露，11月2日將結束營業，堪稱台南最短命夜市。

8小時前

量體大、權利金高　「台中小香港」地上權爆冷流標

台中市北區中央市場原址啟動改造，採70年地上權招商，今（21）日開標無人投標、確定流標，市中心精華地竟面臨無人青睞的窘境，業界直指「曲高和寡」，量體過大、權利金太高都被視為是流標的原因。

9小時前

【機身截斷泡海中】阿聯酋貨機撞香港地勤車2死

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台灣人16萬買下北海道獨棟房　..

不吹冷氣「直接關機犯大錯」　5..

三民家長狂卡戶籍　「連16年總..

坪數小「玄關浪費空間」！過來人..

房價只會修正10%-15%　專..

住戶睡夢中被燈砸胸驚醒　新莊海..

21歲就買房！網紅坐擁500間..

房裡「明明沒食物」卻出現大蟑螂..

租客抽菸釀火警燒毀電梯！管委會..

租約到期店收掉！妹子吐槽「在找..

ETtoday房產雲

最新新聞more

結婚買房登記岳母名下！男離婚提..

21歲就買房！網紅坐擁500間..

被絕美泳池吸引　下訂後見「破萬..

房東痛失金雞母！　土城中央路「..

跑私銀試水溫！他驚「收支比放很..

股市回升穩住預售買盤信心　8月..

贈房給女兒「不想分女婿」？律師..

老父分產：2000萬房照顧到死..

圍繞新興豪宅聚落　台南「最短命..

量體大、權利金高　「台中小香港..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366