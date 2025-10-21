結婚買房登記岳母名下！男付11期房貸離婚了…提告討回結果曝

▲朱男婚後每個月匯款給岳母繳房貸，離婚後提告想討回款項。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

嘉義一名朱姓男子109年與妻子結婚時，由岳母林婦出資頭期款買房，房屋登記在林婦名下，後續由朱男每月匯款1萬8000元至岳母帳戶繳納房貸，未料事隔一年多後，朱男與妻子離婚，因此要求岳母返還房屋貸款11期、共19萬8000元。嘉義地院審酌後，認為朱男請求為無理由，予以駁回。可上訴。

判決書指出，朱男當時正與前妻打算結婚，岳母林婦因此在嘉義買房讓夫妻倆居住，並由林婦出資頭期款、後續房貸則由朱男繳納。朱男表示，當時想說要結婚了，大家都是一家人，房貸需要幫忙的話，就由他來代繳，因此自109年6月起、至110年4月止共11期、19萬8000元的房貸，每月均由朱男匯款至林婦帳戶支付房貸。未料事後朱男與前妻感情生變，2人離異，朱男認為房屋登記在林婦名下，當初繳納的房貸屬「借款」，索討未果下，依借貸、不當得利提出訴訟，要求林婦給付19萬8000元。

對此，林婦則駁斥，該筆款項並非借款，雙方並未簽立租賃契約，房屋是林婦所有，因朱男、女兒與林婦同住，約定每月支付視為房租之款項，不清楚當初朱男與女兒如何約定，但她只有告知水電費用、房租部分，因此認為朱男每月匯款屬於租金支出，請求駁回朱男之訴。

嘉義地院法官審酌，朱男確實每月匯款1萬8000元至林婦帳戶，此為雙方不爭執之事實，但朱男主張雙方有借貸關係一節，就雙方對話紀錄，林婦僅表示款項退還之要求會再與女兒討論後告知，並未明確表示該筆款項性質為借貸，而朱男也無法佐證雙方就借貸關係有意思表達合致，不當得利部分更不成立，因此駁回朱男請求。全案可上訴。