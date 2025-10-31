新婚族買房5年成功逆襲！　專家提4因素：小心掉入槓桿風險

▲新北市鳥瞰圖。（圖／翻攝自Facebook／新北住都中心提供）

記者葉國吏／綜合報導

「如果沒有在五年前買房，我現在大概已經被房價甩到天邊了。」一位網友在臉書社團「買房知識家」分享經歷，引發網友熱烈討論。對此有專家提醒買房主要要考量4因素，不然可能會掉入槓桿風險。

該網友寫道，五年前剛結婚時，手頭只有300萬積蓄。雖然條件有限，但他仍決定在新北捷運附近買下一間三房公寓。雖然生活環境不完美，鄰居素質也有些不如人意，但他笑著回憶當時的選擇：「關上門暗暗罵兩句也能過，至少有個自己的家。」這份勇氣和決心，為他後來的換屋之路打下了基礎。

隨著時間推移，夫妻倆的財務狀況大幅改善。他的薪水成長1.5倍，太太更因跳槽翻倍加薪。另外加上新青安政策推動房市升溫，他們當初購入的新北公寓最後以翻倍價格賣出，並換屋到台北蛋黃區的鄰近捷運旁電梯大樓，實現「蛋白區到蛋黃區」的換屋逆襲。

這位網友感性地寫道：「還滿感謝自己當年硬著頭皮買下那間公寓，否則現在根本追不上台北的房價。」對此臉書粉專「賣厝阿明 知識+」透露，這凸顯買屋哲學是「先求有、再求好。」不過也提醒，這經驗也不是所有人都能複製，必須考量區域、交通、市場等因素，加上自身收入作通盤考量，不然可能會掉入槓桿風險。