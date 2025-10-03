六都建照全公告展延2年　台南直指肇因「最敢言」

▲營建業面臨巨大挑戰，六都政府也相繼宣布，展延建造執照建築期限2年。（示意圖／記者項瀚攝）



記者項瀚／台北報導

營建業面臨巨大挑戰，六都政府也相繼宣布，展延建造執照建築期限2年，其中台中市最快發文，新北市則最慢跟進。有趣的是，各縣市在緣由主旨的表達不同，台南市「最敢言」，直接點名：由於中央頒布「限貸令」。

房市大環境差，加上銀行銀貸排撥卡關、缺工缺料狀況持續，營建業面臨巨大挑戰，六都政府也相繼宣布展延建造執照建築期限2年。

建築師劉獻文解釋：「部分直轄市的公文展延撰寫方式不同，但概念都是一樣的，都是在2023~2025年間取得的有效建照得展延2年，此外原本《建築法》第53條就給予的1年展延權利依舊，但得扣除前一波疫情時已申請的展延時間。」

觀察六都當中，率先宣布展延的為台中市，發文日期在5月26日，接著桃園市、高雄市、台南市相繼跟進，新北市則在9月30日也一同參與展延行列。

建築師張紘聞表示：「姑且不論中南部房市狀況較差，由於中南部有較多的透天案，工期本來就短，甚至只有10~12個月，工期壓力較大，因此展延建照期限也出現中南部先開始，再蔓延至北部隨之跟進的狀況。」

▲六都展延建造執照建築期限的日期與主旨整理。（表／記者項瀚製）

有趣的是，六都在建照展延的主旨表達上略有不同，像是比較早發文的縣市都有提到美國對等關稅，另外台南市直接點名了「中央頒布限貸令」，成為「最敢寫」縣市，因央行過去不斷強調：「沒有所謂的限貸令。」

至於建照展延對營建業的影響，欣聯建設執行長蕭傑楷表示：「這是營建業非常期待的政策措施，讓許多未動工的小案子得以喘息，延長尋覓營造廠的時間，對於興建中的案子也頗有幫助，畢竟缺工缺料的問題依舊棘手，工程期限壓力大幅縮減。」

蕭傑楷直言：「雖然拉長工程期間，對建商來說成本增加，但在現在的環境下，是不得不拉長，一來銀行撥款速度慢，二來是建案銷售去化速度也緩慢，多一些工程期間，就可以多賣一些時間。」

