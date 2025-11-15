住老公婚前買的房　吵架遭罵「滾出我的房」她隔天怒搬！結局反轉

▲老公的一句話，讓她傷心離家出走。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

婚前買房算個人財產，對於有結婚規劃的情侶而言，買房的時機點很重要，一名人妻表示，老公婚前買了房子，房子的名字理所當然是老公的，但某次吵架，老公竟說「這是我的房子，你給我帶著孩子滾出去！」讓她當場心寒，隔天便帶著孩子搬走，後來老公低頭道歉，還買了一間房登記她的名字。

人妻在Dcard發文，老公婚前買了一間房，所有費用皆由男方一手包辦，「我理所當然沒有要求共同登記，房子是男方一個人的名字」，某天兩人發生爭吵，老公一氣之下竟說「這是我的房子，你給我帶著孩子滾出去」，隔天她就帶著孩子搬走，離開原居住的縣市租房子，讓老公找不到。

[廣告]請繼續往下閱讀...

後來，老公找她求和，她直言「我不可能再去住是你的名字的房子了，如果和好我需要保障，我需要一個不可能被趕出去的避風港。」老公也點頭答應，自掏腰包購買一間新房，並登記在她名下，讓她感到安心許多。老公甚至還說「你是我要陪伴一輩子的人，付出一輩子的時間去繳房貸，沒有覺得不妥。」

貼文曝光，掀起網友討論，「還有那種婚後要跟對方收房租的，我一律也建議，不管男女請直接找租屋搬出去」、「你可以主張婚後房貸繳的部分共有」、「我妹的老公就是會說這句話的人，我覺得那個男的超自以為是，吵架後不想看到老公，我會自己收拾行李出去住旅館」。