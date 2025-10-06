ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

2大車站招商狂流標　在地：只標出屋頂太陽能「超廢」

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄2大重要車站招商頻流標，「鳳山車站開發大樓」台鐵也4度委外招商均流標。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄2大重要車站招商頻流標，「高雄車站商業大樓」9月辦理第2次招商流標，將辦理第3次招商，「鳳山車站開發大樓」也4度委外招商流標，台鐵透露，屋頂太陽能發電已完成出租，年收入400萬元，被在地人直呼「超廢」，還拖累周邊房價出現下跌。

高雄新完工的高雄車站、鳳山車站近期陸續招商，頻頻失利。不但「高雄車站商業大樓」9月辦理第2次招商流標後，將再度辦理第3次招商，最受矚目的「鳳山車站開發大樓」，台鐵4度委外招商流標後，已改為自行招商營運管理。

台鐵透露，最新進度是「鳳山車站大樓」屋頂裝設太陽能板，目前已完成出租，年收入400萬元，被在地人直呼「超廢」，更直言對招商進度十分悲觀。

站別 2023年 (萬元/坪) 2024年 (萬元/坪) 2025年 (萬元/坪) 增減幅
高雄火車站 25.3 24.7 24.2 -4.5%
鳳山火車站 22.8 27.7 24.2 +6.2%

▲高雄2大車站周邊房價。資料來源：實價登錄、台灣房屋。（ETtoday製表）

台灣房屋根據實登統計2大車站周邊房價，高雄火車站近3年房價不漲反跌，從25.3萬元微幅下跌到24.2萬元，小跌4.5%。鳳山火車站則從22.8萬元漲至24.2萬元。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智分析，2車站生活圈都是高雄早期發展舊聚落，市容雖還未全面改善，但因生活機能發達，也有穩定購屋需求，加上新案不多，房價上下波動不大。

陳揚智分析，高雄火車站生活圈雖近期受到政府限貸、市場觀望等因素影響，整體房價出現修正或交易量縮小，不過未來還有大都更計畫，若高雄新車站招商成功，還能引進更多人潮與商機。

至於鳳山車站生活圈，高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯指出，鳳山車站中古房市以透天居多，屋齡高以自住為主，釋出量不多，買賣多為20~30年大樓為主，成交價約22~26萬元，雖鳳山車站招商不利，但因鳳山是高雄人口最多行政區，加上仍有三井LaLaport插旗、鳳山中城計畫等利多，房價相對穩定有撐。

