營建不景氣？爸做小包工程「考慮轉行了」　他嘆：以前接不完

記者鄺郁庭／綜合報導

營建業近來面臨勞工短缺，以及原物料價格持續上漲等問題，就有網友表示，父親從事小包工程，近來明顯感到不景氣，過去工程接不完，如今得四處找案，建商也暫停推案，甚至談到可能轉行，讓家中經濟壓力驟增，「不知道有沒有人家裡，也是做這行的，大家都還好嗎？」

原PO在Dcard發文「家裡做營建業的最近真的有感壓力很大」，指出父親是小包工程承攬，近期體感景氣轉弱、案源變少，讓一家人壓力大。過去工程量滿檔，如今卻須主動拜訪找案；父親直言，若情勢未改善可能考慮轉行，「聽到真的很難過。」

從小看爸爸在工地辛苦，可如今景氣反轉，家中收支也被迫緊縮，「現在連工作都不穩定，家裡經濟壓力真的很大」。好奇有沒有人家裡也是做這行的，「大家都還好嗎？」

貼文引發討論，「會嗎？我認識的工作都還是接不完」、「我朋友業務接不完耶！現在不接小家庭的工程了，沒多餘人力」、「你爸可以轉換一下主力客群，就我所知，一般家居空間和商業空間目前案子還挺滿的」、「根本找不到工人，你爸應該換接家庭案子，而非建案。」

還有同行透露，「如果你們只跟建設公司做新建案，可能才有這種問題，我做土木小包，一樣多到接不完。現在翻新重劃、公共工程還是一樣多，而且感覺競爭的人越來越少了」、「看工種吧？可能跟我家一樣是夕陽產業了，雖然我家工作還是算多。」