30年「速食南霸天」搬家　新戰場對決麥當勞

▲開店近30年歷史的丹丹漢堡大灣店即將搬家，新址目前裝潢中。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

丹丹漢堡在南部知名度高，有「速食南霸天」之稱，開店近30年歷史的大灣店即將搬家，新址目前裝潢中，將搬到餐飲激戰區與麥當勞做鄰居，在地預估，租金約15萬元，信義房屋專家表示，永大路一段位於大灣商圈，空租率不高。

在南部擁有「速食南霸天」之稱的丹丹漢堡，永康大灣店原位於永康區民族路，開店近30年，是不少在地人從小吃到大的共同回憶。根據臉書粉專《台南式 Tainan Style》表示，大灣店預計今年下半年搬遷至永大路、大灣路口，目前正裝修中。

▲在南部擁有「速食南霸天」之稱的丹丹漢堡，永康大灣店原位於民族路，開店近30年，有臉書粉專透露即將搬家。（圖／翻攝自Google Maps）

在地仲介透露，丹丹漢堡此次承租的新址，總面積約185坪，雖僅為地上1樓鐵皮店面，若全數使用，將成為台南規模最大的丹丹漢堡門市，而該店租賃、成交行情均未透露，預估月租金約15萬元。

▲永大路為永康區主要聯外幹道之一，位於大灣傳統鬧區，已有麥當勞、寶雅、全聯等連鎖品牌。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋復國店經理李霆宇表示，永大路為永康區主要聯外幹道之一，沿線交通便利，且位於大灣傳統鬧區，附近有崑山科大，學生與在地消費族群穩定，加上商圈內已有麥當勞、寶雅、全聯等連鎖品牌，屬於餐飲與零售業高度集中的一級戰區，已形成餐飲群聚效應，該區1樓店面單坪租金落在800元上下。

李霆宇表示，附近位於大灣路南側及永大路西側的崑大路市地重劃區，2023年已動土，加上鄰近大灣交流道，聯外交通便利，吸引不少人口移居，目前永大路屋齡5年內大樓，成交價落在30~34萬元，未來新重劃區完工後引進更多居住人口，未來租金行情也有上調空間。

