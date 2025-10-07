最慘買氣！中秋連假＋928檔期　建商只能拼造勢

▲中秋連假與928大檔期，新案部分，多座案場舉辦活動拼人氣，盼力挽狂瀾。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

中秋連假與928大檔期，本應是房仲與建商大節日，不過2025年卻成了「空城期」。根據業者回報，中秋連假多數接待中心來人數較同期下滑4~5成，即便新青安開了水龍頭，但現場仍是「問多於買」氣氛冷清，部分業者力拼造勢，顯示市場觀望氣氛仍濃。

9月本來應進入房市傳統旺季，加上中秋與國慶連假接連登場，根據市調統計9月底台中有統計的83案中，平均每案週來人約5人、來電3組，成交比率落在0.45。其中，更有63案0成交。

而現場拼活動、建商拼社區力，儘管房市面臨高利率與買氣趨緩的挑戰，中部多家指標建設公司仍積極投入社區活動，包含陸府、磐興、坤悅、富華創新、格睿等建商不約而同以中秋活動為平台舉辦活動。

▲部分潛在買方受惠於新青安貸款政策與換屋期限放寬，重新評估購屋計畫並進場詢問。（圖／記者陳筱惠攝）



磐興建設每年舉辦的「女兒中秋回娘家」活動 ，300人報名瞬間額滿。富華創新（3056）則以運動為橋樑，舉辦「2025年中華希望之富華創新總太盃全國羽球錦標賽」，坤悦開發於彰化市中心打造的「芊動彰化 親子園區」舉辦「芊動中秋潮市集」，陪伴彰化鄉親歡度中秋佳節。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章說：「與去年同期相比來人來客只剩1/4，尤其是中秋連假、928檔期齊發，從數字上來看，表現相當不佳，相比去年919第七波信用管制更冷，而這波買氣下滑主要與市場信心不足及高壓政策環境。」

雖然部分建案主打「低自備」、「高贈品」等促銷方案，但實際成交量並未明顯提升，多數民眾仍選擇「看得到方向再說」。他坦言：「第3季台中市場氣氛偏冷，業者普遍期待第4季年底購屋潮能帶來一絲回溫。」

▲儘管房市面臨高利率與買氣趨緩的挑戰，中部多家指標建設公司仍積極投入社區活動。（圖／記者陳筱惠攝）

新案部分，多座案場舉辦活動拼人氣，西屯區新案「達麗拾穗」現場表示，「近期不少自住與換屋族趁假期前來了解產品與付款方案，顯示市場對具長期發展潛力的核心地段仍抱持高度信心。」

北屯區新案「文心Olive」專案林大又說：「連假期間各案場來客數較平日略有增加約10%，部分潛在買方受惠於新青安貸款政策與換屋期限放寬，重新評估購屋計畫並進場詢問。」

但他也說：「雖然市場信心仍在恢復階段，成交效益尚需時間發酵，不難察覺購屋族信心正逐步回升，也為第4季市場注入正面訊號。」

