房價飛社宅跟漲「CP值不高了？」　全場吵翻：很爽了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房價上漲，有網友感嘆，社宅「跟行情打折」的定價連動也被拉高，導致新案每坪租金比舊案貴、且多半不附家電家具。他比對台北市兩處相鄰社宅發現，地點機能更好的舊案反而更便宜，差距達5～8千，話題引發討論。

原PO在PTT的home-sale板發起閒聊「房價上漲社宅也變貴？」貼出地圖與社群截圖，指出社宅租金係以周遭市場折數計價，「近年房價飛漲，導致不同時期的社宅租金也不同。」

他以同樣都屬台北市社宅且鄰近的兩個案子來看，新蓋南港機廠社宅和附近已運作6年的東明社宅，「東明機能較好地點也更靠近三鐵，租金卻便宜了5～8千。這樣看來住社宅CP值也不高了，優點是較新和維護好。」

他接著說，同樣的坊間租金也水漲船高，新房則是在幫房東付房貸，「而且網上說划算的幾乎都是雙北市，中南部社宅數量少，租金也沒有優勢。」

貼文引發討論，「社宅我之前大概算一下，好像就是繳當地房價的利息，所以租社宅你繳利息，別人買房也是繳利息」、「哪有肉包子打狗……阿省下來的本金不是可以拿來投資嗎？」「抽到社宅很爽了，不夠底層還不能抽。」

還有網友說，「要拿新蓋的房子來比較吧，央北社宅一房含管+車位只要13500，這價格央北附近根本租不到」、「外面房東過度競爭，反而便宜」、「一堆人搶著租跟我說貴？」