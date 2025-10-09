高雄小資族存200萬頭期買公寓　糾結：該買幾樓？

▲房價高漲，不少人轉戰中古公寓，不過沒有電梯的公寓該挑哪一層，始終是購房族最糾結的難題。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房價高漲，不少人轉戰中古公寓，不過沒有電梯的公寓該挑哪一層，始終是購房族最糾結的難題，有近期想購屋的小資族透露，手頭有200萬元現金，目標是400多萬元的高雄公寓，該買哪一樓層，讓他陷入選擇困難，信義房屋專家表示，依個人需求選擇。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

該名小資族透露，他手上約有200萬元現金，看準近期房價修正，想進場撿便宜，預計入手1間總價約400多萬元的高雄老公寓，規劃先出租，若整間出租1萬元，初估投報率也有3%。

但是公寓沒有電梯，高樓層要爬樓梯太累，怕租客爬到懷疑人生，低樓層又怕潮濕、管線等問題，讓他陷入選擇困難。

信義房屋高一區協理周清源表示，以實價登錄行情來看，公寓1、2樓因為免爬樓梯，或爬1層樓相對可接受，因此單價相對最高，若公寓1樓可開店或有可停車空間，往往十分搶手，且1樓通常有店面的溢價空間，比2樓要貴個3成，釋出量也不高，通常公寓可售物件的市場流通比例，1、2樓相比，仍以2樓為大宗。

▲公寓1、2樓因為免爬樓梯，或爬1層樓相對可接受，因此單價相對最高。（示意圖／記者張雅雲攝）

尤其公寓沒有電梯，「2樓確實兼具實用與市場性」，轉手速度快，出租市場接受度也高。周清源分析，整體來看，老公寓沒有絕對的「最優樓層」，關鍵還是在於使用需求。想出租，2樓好租又好賣；想兼營業或停車，1樓最實用。

不想爬太多層樓梯又重視價格，3樓CP值相對較高，不失為在房價與實用性的折衷選擇。至於4~5樓因爬樓梯有益身體健康，有「健身公寓」之稱，爬愈高房價愈便宜，相對經濟實惠，就看購屋族的需求。



《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

信義房屋更多相關新聞