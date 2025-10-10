求低總！高雄新案面積10年少8坪　1類產品增生

▲隨營建成本節節攀升，房價不斷創高，新建案坪數也越蓋越小。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

隨營建成本節節攀升，房價不斷創高，新建案坪數也越蓋越小。根據統計，高雄10年來新建案的坪數減少8坪。為了讓總價控制在可負擔範圍內，愈來愈多建商推出「1房」產品，年增幅超過1倍。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

根據統計，2015年第1季高雄新建案的平均坪數為40.73坪，然而2025年第1季高雄新建案的平均坪數僅有32.48坪，直接減少8.25坪，10年來坪數少了2成。若以市區新案單價50萬元換算，可以省下400萬元的預算，已經可以再入手1間中古套房。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，10年前高雄的新建案2房權狀至少有30坪，如今權狀大概只有20幾坪。此外，往年不流行的1房、套房產品，在高雄新建案中也越來越常見。

根據高雄市不動產建築開發商業同業公會統計，高雄市今年1~8月申報開工建案中，共有621戶為「1房產品」，相較2024年全年僅292戶，年增幅超過1倍。其中苓雅區以286戶居冠，前鎮區、鼓山區也分別達112戶與97戶，顯示未來「1房」市場供給將大幅增加。

▲高雄市1~8月申報開工建案中，共有621戶為「1房產品」，其中苓雅區居冠。（示意圖／記者張雅雲攝）

謝哲耀分析，這反映出購屋族群結構改變與房價上漲的雙重壓力，「小宅成為市場新主流」幾乎已成定局。

小宅雖能降低入手門檻，卻也容易犧牲生活品質。何己室內設計營運長李珮君指出，現代住宅中最常見的問題是客廳與電視牆距離不足，讓空間顯得擁擠壓迫，廚房與衛浴更是被壓縮的重災區，像是廚具檯面太短、操作動線不順或衛浴空間太小，都會影響居住舒適度。

她建議，好宅重點不在坪數，而在空間比例與動線設計，若梯廳能引入自然光與空氣流通，不僅減少濕氣與異味，也能讓小空間更有延伸感，室內則要符合使用者的生活習慣，確保傢俱擺放、收納與行走動線不互相干擾，讓有限坪數發揮最大效能。

