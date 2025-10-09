建商名下116個車位淪法拍　底價不到5千萬恐「萬年流標」

▲大聖建設因「給付票款」遭強制執行，名下位於台南東區「大聖皇宮」地下1~3層停車場遭查封拍賣。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南東區精華地段竟出現「賣不掉的停車位」！大聖建設因「給付票款」遭強制執行，名下位於「大聖皇宮」地下1~3層的停車場遭查封拍賣，包含至少116個機械車位及公設面積，四拍底價4873萬元。日前開標，以流標收場。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

大聖建設因「給付票款」遭強制執行，名下「大聖皇宮大樓」1~3樓地下室淪為法拍，建坪合計763.26坪、地坪86.15坪，包含至少116個機械車位及公設面積，7月一拍底價9520萬元，歷經四拍降至4874萬元，換算單價僅6萬元，最終仍乏人問津，8日開標以流標收場。而該建商目前已停業。

透明房訊副總經理陳慧瑜指出，東區為台南蛋黃區，停車位一位難求，周邊機械車位行情單個約30~36萬元，以查封筆錄所計載的116個車位估算，合計市值約落在3480~4176萬元之間。

她說：「雖然法拍底價已連降4次，但仍高於市場評估價約700~1300萬元，價差過大讓投資人卻步，畢竟法拍市場講求報酬率，底價不夠甜自然沒人搶標。」

▲東區為台南蛋黃區，停車位一位難求。（圖／記者張雅雲攝）

若從收益角度來看，東區機械車位月租約1800~2000元，以116個機械車位計算，每月租金收入約20~23萬元；若加上地下室其餘空間規劃出租，每月收益約可達40萬元。

寬頻房訊發言人徐華辰分析，機械車位除維修保養成本高，使用率也受限於管理維護狀況，「若建物老化或系統不穩，長期收益恐怕會再被侵蝕。」

陳慧瑜分析，潛在投資人若在投資報酬率與維護風險間權衡，確實難吸引投資人出手，除非法院再度降價，才有機會出現買盤，否則加上管理費、維修與人事成本後，恐萬年流標。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱