「淡江大橋」利多奔向哪區？　數據揭淡水、八里價漲量縮

▲淡江大橋預計明年5月通車，淡水、八里房市表現如何？（圖／記者林敬旻攝）

記者項瀚／台北報導

淡江大橋預計明年5月通車，淡水、八里房市表現如何？統計動工前1年至今，兩區人口皆顯著成長，淡水房價漲37%、八里漲逾4成。不過，淡水交易量在今年大幅縮水。

台灣房屋集團趨勢中心觀察，淡江大橋於2019年動工，自動工前1年至今，7年間淡水與八里的房價和人口數皆明顯上揚，淡水房價從平均每坪23萬元，漲至今年的每坪31.5萬元，漲幅37%；八里房價則從每坪19.6萬元，漲至27.9萬元，漲幅逾4成，漲勢還超越淡水。

進一步觀察今年買賣移轉棟數變化，淡水1~9月僅4329棟，在2018年同期間為5266棟，減幅17.8%，不過八里卻逆勢上揚，2018年前9個月移轉棟數405棟，今年同期則提升至454棟，成長12.1%，顯示八里因為價格基期低，加上對於未來交通改善的期待，吸引自住與投資買方提前進場布局。

▲淡江大橋動工前後周邊房市變化。（表／台灣房屋提供）

預售屋方面，信義房屋觀察，2021年7月實價登錄2.0上路以來，淡水地區的預售揭露就將近1萬戶，第七波管制前1年平均單月淡水預售揭露301戶，反映淡水在房價相對平價與捷運、淡江大橋興建的利多下，吸引不少民眾進場購買預售案。

不過，第七波選擇性信用管制上路後，單月揭露平均剩下74件，較第七波前一年單月平均就減少75%。

▲淡水區預售單月平均揭露量。（表／信義房屋提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「淡江大橋利多對於房市有正面激勵效果，不過從工程確定發包開始興建後已經歷經多年，該上車的也都上車惹，現在已經從有夢最美，逐漸到利多實現，未來就要看通車後是否有效解決淡水民眾的通勤問題。」

另外，曾敬德表示：「淡水還有淡北外環道路的建設利多，長期交通狀況有機會進一步改善，不過眾多利多仍得面對政策管控問題，現在市場自用當道，房市也回歸理性。」

