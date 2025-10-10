%Arabica台中快閃店剛開幕　代理商曝中部二店「有譜」

▲台灣第3間「%Arabica」落腳台中，選擇落腳機捷特區新案接待中心。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台灣第3間「%Arabica」落腳台中，首間中部店選擇與機捷特區新案接待中心合作，成為話題焦點。品牌台灣總代理透露，1年內將再尋找落腳點，開出中部第2間、全台第4間據點。

▲海悅機構總經理特助曾唯倫（左3）、「%Arabica」台灣區總代理李偉倫（右3）共同出席試營運。（圖／記者陳筱惠攝）

「%Arabica」與機捷特區「永尚謙玥」接待中心，品牌台灣區總代理李偉倫透露：「我們看準北屯區是台中人口最多的行政區，與建案合作開設快閃店，時間約9個月，但未來1年，不排除在北屯、西區、南屯區找尋適合的地方開設。」

經查，過去永尚建設在台中已推5案，但基地規模都並不大，此次一舉推出近300戶、50億元大案，不少人好奇永尚建設來歷。

據了解，永尚建設除由總經理洪絾嵃於2020年創立，背後股東結構還有代銷天王海悅機構總經理特助曾唯倫、成中恆營造董事楊士賢，以及雲豹能源創辦人譚宇軒、張建偉，股東實力相當堅強。

▲「永尚謙玥」基地位於敦富路、南興北二路，其股東背景包含代銷龍頭、老牌營建、新能源業者，實力雄厚。（圖／記者陳筱惠攝）

代銷業者賴育德表示：「機捷特區的機能生活圈已成形，『永尚謙玥』規劃25~37坪、2~3房，8月時開盤反應不俗，尤以進口建材、社區規劃，吸引不少自營商、科技族目光。」

