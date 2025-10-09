ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

看屋超過百間！她25歲「不靠爸」買下第1間房　堅持3條件才下手

徐瑋吟在25歲時買下屬於自己的房子，她說看房過程最需要耐心。

▲徐瑋吟花了1年多時間看房，她說看房過程最需要耐心，不要因心急忍耐屋況的某些缺點。

圖文／鏡週刊

新生代主持人徐瑋吟（藝名鮪魚）在2019年買下自己現在居住的窩，從頭期款到現在付房貸，都靠自己努力賺錢、存錢達成，堪稱8年級生努力代表。徐瑋吟說，當初買房設下嚴格條件，最後全數達成，她認為耐心是重要關鍵。

房價高漲，買房對許多年輕人來說是遙不可及的夢想，但新生代主持人徐瑋吟（藝名鮪魚）卻在2019年、25歲時買下自己的窩，入住快4年時間，徐瑋吟說，買房帶來的踏實感無可取代，現在買東西前都會思考再三，不會再亂花錢了。

很多人聽到徐瑋吟25歲買下第一間房，直覺認為是「靠爸、靠媽」，徐瑋吟大力澄清，她說：「每一塊錢都是自己努力賺來的，而且決定買房後，更努力接工作賺錢。只有申請房貸時，銀行考量藝人的收入不穩定，我才請媽媽當保人，最後銀行多貸一成房款給我。」

徐瑋吟說，買房前與父母同住在林口，但她的工作地點大多在台北市，每天開車往返需要2小時以上，萬一遇到塞車，就只能花更久時間在交通上，讓她感到非常疲累。初期，她想在台北租屋，但有豐富房產投資經驗的媽媽建議她租不如買，因此全家合力幫她看屋、找房，前後花了1年多時間，實體、網路看屋超過100間，才買下現在居住的房子。

打算買房後，徐瑋吟積極努力賺錢，對上門的工作都好好把握、幾乎來者不拒，而她鎖定內湖、南港、汐止等3區域的電梯大樓密集看房。「我當時設下幾個條件，第一要2房產品，第二是格局方正，第三是房屋採光要好，現在住的房子全部達成。」徐瑋吟笑著說。

徐瑋吟說，有次自己在外地錄節目，爸媽在內湖幫忙看屋，恰好看到一間預售屋，結構體已經蓋好，但建案還沒開始銷售，進一步瞭解後知道全棟總共74戶，但只有4戶是三面採光，且房型完全符合需求。看房老手媽媽立刻付訂金10萬元，並催促徐瑋吟回台北看房，「我當時一下高鐵就立刻趕去看房，也很快決定買進。」

她回想自己能買到夢想宅的秘訣，坦言耐心是關鍵。徐瑋吟說，很多人在買房的過程中會心急，或看好久的房子卻沒找到中意的而感到挫折，忍耐某些缺點。對她而言，買房是人生最大支出，而且要長久住下去，絕對不能將就，耐心找房絕對是關鍵。

值得一提的是，為更了解屋況，徐瑋吟也分不同時段去看屋，包含上午、下午、晚上、半夜及雨天，總之，就是要確認一切達標才下手。


看屋超過百間！她25歲「不靠爸」買下第1間房　堅持3條件才下手

【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩

