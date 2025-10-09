ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

【廣編】頂溪大苑350米頂溪捷運站　雙捷菁點坐穩軌道經濟潮

▲▼頂溪大苑,頂溪捷運站,雙捷菁點。（圖／業者提供）

▲頂溪大苑69～89坪頂規事務所位在頂溪捷運350米內。

圖、文／永邑豐建設提供

位處永和繁榮市區中心、頂溪商圈最核心的「頂溪大苑」，因極近頂溪捷運站350米，步行約5分，即達中永和地區最重要捷運站點。一站進古亭、約10分鐘入大安核心，占中和新蘆線3分之1超大運量,沿途三站即可換乘松山新店、淡水信義、板南線三線，超高效率、雙北無可替代的黃金地段。

頂溪大苑69～89坪頂規事務所位在頂溪捷運350米內、坐擁中山路門牌，交通便利、人流穩定，無論是接案工作或自媒體經營，都能自在開展。設備齊全的公設空間一應俱全。6米空間規劃，讓創業之路從容開展、氣勢不凡。

永和黃金角間、6米金店面，正中山路門牌，商業熱區＋交通樞紐，周邊近千戶社區客源。頂溪商圈核心，串聯周遭樂華商圈、比漾廣場、耕莘醫院自帶百萬商機！6米驚艷高度，採光大面寬，彈性格局自由規劃，一公里內約18間蝦皮、20家銀行、近140家醫療診所，產業雲集。

獨攬永和唯一耕莘醫療資源，健護無憂、安心有憑，完美集結交通、生活、醫療機能於此。鄰萬坪仁愛公園、環河西路河濱公園，綠意靜謐與生活美學並存，為一家三代提供恬美的休憩場域，在頂溪生活多采、幸福更精彩！

