中和新案成交單價衝122萬　超越永和、直逼新板特區

▲新北中和指標預售案「漢皇方圓」最高成交單價122萬元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

中和指標預售案實登掀牌，最高成交單價122萬元，相當驚人，超越永和、三重，直逼新板特區。在地房仲分析，該案雖為中和門牌，但地段條件「比永和還要永和」，另外創價戶為小坪數套房，總價低，單價就容易創高。

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最新實價揭露，新北中和指標案「漢皇方圓」首批實登出爐，共出現25筆交易，成交單價站穩百萬，落在101~122萬元，相當驚人，這消息也在PTT房屋版掀起熱議。

網友紛紛留言：「完全想不到是這價位」、「中永和成為新北一哥了」、「這一帶真的太久沒有夠規模的建案了」、「應該都是在地人買吧」、「太扯！跟台北市一樣價位了」、「單價高，是因為小坪數吧」等等。

觀察新北第一圈新案，板橋、三重、永和、中和近期都出現單價百萬行情，也紛紛創下歷史新高，像是板橋「三輝白昀 」122.9萬元、三重「潤泰CITY PARK」114.5萬元、永和「頂溪大苑」107.8萬元、以及現在中和的「漢皇方圓」122萬元。

▲新北市最高價案的最高成交單價整理。（表／記者項瀚製）

有趣的是，中和竟然比永和還貴，再來是中和竟然直逼新板特區價碼。

大家房屋永和永安捷運加盟店東林明賜分析：「以均價來看，永和確實會比中和貴，但本次創價的『漢皇方圓』位於中和路上，緊鄰四號公園、隔壁就是捷運永安市場站，地段極佳，也屬於中永和交界，雖然門牌是中和，但地段條件『比永和還要永和』。」

至於每坪122萬元直逼新板最高價，林明賜分析：「板橋『三輝白昀 』最高單價戶別坪數不小，總價上看4000多萬元，而中和『漢皇方圓』最高價戶別為小坪數套房，總價僅2000萬元出頭，仍有一定吸引力。」

房市專家何世昌表示：「觀察泛永和地區買盤以在地客為主，但區域新案稀缺，換屋族選擇不多，是使區域房價創新高的關鍵之一，反觀比較偏一點的中和地區房價較為親民，就會出現比較多外地客。」

何世昌觀察：「永和近年來幾場新案都站上9字頭、甚至百萬大關，成為焦點，但事實上永和新案熱潮還沒結束，未來幾年大陳都更案將輪番亮相，由於座落河岸第一排，各家建商也都規劃超高大樓，估成交價將站上百萬，不過一次那麼大量體釋出，未來去化狀況仍要持續觀察。」

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