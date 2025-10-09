高雄喊話輝達「來205兵工廠」　專家點難題：還不能馬上用

▲輝達（NVIDIA）亞太總部進駐北士科園區T17、T18，因地上權爭議面臨卡關，引來高市積極爭取，最有機會進駐的205兵工廠，位於亞灣。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

輝達（NVIDIA）亞太總部進駐北士科園區T17、T18，因地上權爭議面臨卡關，引來高市積極爭取，最有機會進駐的205兵工廠，位於亞灣，即將在月底完成搬遷，根據實登統計，周邊大樓均價已站上5字頭。專家分析，土地還要汙染整治，到投入開發仍曠日廢時。

輝達新海外總部原定要在北士科落腳，但與新壽之間簽訂的MOU過期，合作面臨破局，不少高雄人紛紛敲碗輝達來高雄。高雄市議員、立委紛紛建議，在高雄亞灣區的205兵工廠，即將在月底完成搬遷是很棒的選項，高雄市長陳其邁則回應，「205兵工廠這塊土地很貴，輝達要用一定優先使用。」

205兵工廠成立於1945年，位於亞灣核心，土地產權為國有，占地58公頃，早期是生產各種槍械、輕兵器彈藥及零件，是市中心少見的大面積土地，搬遷計畫啟動27年。之後歷經國防部委託高雄市政府「代建代拆」，終於今年9月完成遷移，軍方預計10月可點交土地，再分3區啟動土汙整治，後續進行土地分配。

▲過去亞洲新灣區發展過程因土地開發限制，住宅用地供給十分有限，導致整體開發成效速度慢。（圖／記者張雅雲攝）

根據《高雄實價網》統計，亞灣5年內大樓均價今年首度站上5字頭，達51.23萬元，相對去年43.88萬元，短短1年就有16.7%漲幅。

該區緊鄰高雄港、小港機場，還有捷運、輕軌，加上土地產權單一，都是招商誘因。高雄市不動產建築開發商業同業公會副理事長陳又齊表示，過去亞洲新灣區發展過程因土地開發限制，住宅用地供給十分有限，導致整體開發成效速度慢，兵工廠預計搬走後，吸引不少建商看好周邊整體發展，「地以稀為貴」下，積極插旗周邊土地。

高雄市仲介公會理事長謝哲耀分析，周遭除清景麟和三地集團共同開發的「AI慕光城」，均價43.6萬元，已開始銷售，京城集團、華友聯、隆大和慶旺等大型建商，在205周遭土地也已買起來等，目前尚未推案，至於未來推案價格，外界預估也要「坐4望5」。

謝哲耀指出，不過兵工廠光是搬遷就花了27年，想投入後續開發，還要一段長期的土壤、地下水整治過程，須完成整治才能辦理區段徵收，再加上重劃區徵收、分回開發期程曠日廢時，想盡快投入使用，進度也難加快。

