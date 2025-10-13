預售價鐵板一塊　新舊價差不斷擴大「僅1區走回頭路」

▲觀察央行第七波管制前後1年七都的房價變化，預售中古價差普遍呈擴大趨勢。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

觀察央行第七波管制前後1年七都的房價變化，預售中古價差普遍呈擴大趨勢，其中以新北價差拉大7.7萬元最明顯，而台北市則成為七都中唯一價差不增反減的縣市。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

永慶房產集團據實價登錄統計，Q2七大都會區預售屋價格持續維持高檔或緩步上漲，成屋價格卻多已呈現修正格局，導致預售與成屋價差持續擴大。其中，七都除台北市之外，價差均有拉大情形，並以新北市最為明顯。

資料顯示，新北市2025年Q2預售屋平均單價已達69.9萬元，較去年同期61.6萬元大幅上漲逾13%，而成屋價格則從44.0萬元微升至44.6萬元，使得兩者價差擴大至25.3萬元，年變化達7.7萬元。

▲近二年Q2七都預售屋與成屋平均單價價差變化。（圖／永慶提供）

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「新北作為全台人口最多的縣市，具備龐大人口基數與持續的人口紅利，近期隨著捷運擴展與各大重劃區新案陸續進場，帶動預售屋市場供給與價格雙雙攀升。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「新北市在去年919之後，不少地區在品牌建商指標案的帶動下，房價仍創下區域新高，包括三重潤泰及華固、土城新濠、永和漢皇等個案，因此拉大與中古屋之間的價差。」

至於台北市，是七都中唯一預售與成屋價差縮小的都會區。陳金萍表示：「由於台北市房市需求較為穩定，加上成屋市場受惠於市中心稀缺性與地段優勢，價格相對抗跌，即便中古屋也具備替代效應，支撐成屋價格不至於明顯下修，因此整體價格不若其他縣市變動大。」

