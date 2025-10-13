ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

預售價鐵板一塊　新舊價差不斷擴大「僅1區走回頭路」

▲▼ 三重 。（圖／記者項瀚攝）

▲觀察央行第七波管制前後1年七都的房價變化，預售中古價差普遍呈擴大趨勢。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

觀察央行第七波管制前後1年七都的房價變化，預售中古價差普遍呈擴大趨勢，其中以新北價差拉大7.7萬元最明顯，而台北市則成為七都中唯一價差不增反減的縣市。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶房產集團據實價登錄統計，Q2七大都會區預售屋價格持續維持高檔或緩步上漲，成屋價格卻多已呈現修正格局，導致預售與成屋價差持續擴大。其中，七都除台北市之外，價差均有拉大情形，並以新北市最為明顯。

資料顯示，新北市2025年Q2預售屋平均單價已達69.9萬元，較去年同期61.6萬元大幅上漲逾13%，而成屋價格則從44.0萬元微升至44.6萬元，使得兩者價差擴大至25.3萬元，年變化達7.7萬元。

▲▼ 。（圖／永慶提供）

▲近二年Q2七都預售屋與成屋平均單價價差變化。（圖／永慶提供）

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示：「新北作為全台人口最多的縣市，具備龐大人口基數與持續的人口紅利，近期隨著捷運擴展與各大重劃區新案陸續進場，帶動預售屋市場供給與價格雙雙攀升。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「新北市在去年919之後，不少地區在品牌建商指標案的帶動下，房價仍創下區域新高，包括三重潤泰及華固、土城新濠、永和漢皇等個案，因此拉大與中古屋之間的價差。」

至於台北市，是七都中唯一預售與成屋價差縮小的都會區。陳金萍表示：「由於台北市房市需求較為穩定，加上成屋市場受惠於市中心稀缺性與地段優勢，價格相對抗跌，即便中古屋也具備替代效應，支撐成屋價格不至於明顯下修，因此整體價格不若其他縣市變動大。」

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

關鍵字：房價預售中古價差打房永慶陳金萍何世昌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

太平人口擠下南屯　未來2年「供給消化」成關鍵

台中太平區人口正式突破20萬人大關，擠下南屯區躍升全市第4大行政區，人口、戶數與所得全面成長。不過，根據樂居網最新統計，雖然太平目前線上仍有38個新案同時銷售，但買氣明顯降溫，專家認為短期內將有大量成屋交屋，未來1至2年是供給消化的關鍵階段。

1小時前

分租遇恐怖房東！擅闖房間「翻找洗衣籃」　女嚇到崩潰搬離

台北市一名邱姓女子控訴，她於112年8月起向房東陳男分租一間房間居住，未料113年6月某日，邱男卻趁她不在家時，未經同意擅闖她房間，並翻找洗衣籃，邱女為此備感心理壓力、恐懼，還得另覓租屋處居住，生活大受影響，因此提告求償精神撫慰金11萬7000元。台北地院法官審理後，判陳男賠償4萬5000元。全案可上訴。

1小時前

台中1區域老透天要賣？網勸「別急著脫手」：輾壓很多地區

近日有網友表示，家人留下一間位在台中潭子國4與74號交界處旁的透天，屋齡已45年，雖然是兩棟連棟邊間，但僅有約25%合法建物，還有一棟是鐵皮違建。由於潭子近年發展看似停滯，目前他在考慮是否該賣掉，轉去買機捷沿線的新大樓，猶豫究竟該留還是換。

2小時前

20年屏東好樂迪將歇業　在地估月租「上看百萬」

屏東人滿滿回憶的「好樂迪」屏新店營業超過20年，是好樂迪在屏東市旗艦店，也是最後一間門市，近期無預警貼出公告，表示因租約期滿，營業至26日 。消息一出，不少老顧客直呼「青春結束了！」專家表示，該店位於蛋黃區，受限停車難、租金高，墊高產業進駐門檻。

3小時前

老屋大爆改2個月變時尚宅！夫妻親自設計　省錢術曝光

馬來西亞一對年輕夫妻憑藉創意巧思與周密規劃，花費短短2個月的時間，就把原本長期無人居住、環境簡陋的老舊組屋，改造成現代感十足、溫馨宜居的質感宅，讓他們一回家就超放鬆，就連鄰居友人看了也紛紛說讚。

3小時前

房間沒電視「投影機替代得了嗎？」　網點出關鍵：不夠大不適合

如果房間內沒有電視，會不會想裝投影機呢？近日有名網友發文表示，他的房間沒放電視，所以看到朋友推薦投影機後，心裡便開始猶豫，不知道如果裝投影機的話，CP值高嗎？貼文曝光後，引起討論，不少網友也熱心分享經驗。

4小時前

幣圈1天、人間10年　脆友關注急售房屋「想撿便宜」

連假期間，台灣股市與加密貨幣市場出現明顯震盪，放假前投資人還能匆匆容容、游刃有餘，假期結束後卻不少人急著處理損失，Threads上更有幣友分享被平倉的經歷，甚至有人緊急賠售房產。信義房屋專家建議，幣圈變化極快，獲利速度高但風險也不容小覷。

4小時前

嘉義透天厝「開價5580萬」太衝擊！他驚喊：退休回鄉夢碎

嘉義近年房市漲勢驚人。房產專家何世昌近日就指出，嘉義市區大樓單價已普遍落在4-5字頭，外圍成交單價也來到3字頭；如今更有市區透天厝，開價喊到5580萬元，讓他不禁笑虧，打算退休回鄉買透天的人，是一點希望都沒有了。

4小時前

24.8億整合成功　「泛土地公家族」農16黃金角地入袋

高雄農16再傳高價交易！經營近20年「御宿Motel」明誠館，位於農16，地段相當精華，根據最新實登，該館以19.9億元轉手，新買家取得5/7持分，若加上前2次取得的2/7持分，已有完整產權，總金額高達24億8438萬元，據查，新買家就是新銳投資，屬於泛京城集團股東。

5小時前

新壽北士科T17、T18地上權移轉輝達　金管會彭金隆表態

北市府、新壽針對「北士科T17、T18基地」各自發表立場聲明，今（13）日財委會立委關心金管會態度，金管會主委彭金隆指出，金融監理機關監理負責金融制度，對於個別的契約糾紛，主管機關不會介入，而壽險不動產投資都有完整的規範，各公司都要遵守，新壽於2022年取得T17、T18地上權，都審期過關，「五年內要即時開發且有收益」。

7小時前

BamBam看自己吻戲　羞到跪地不敢直視XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新北1老街「7點多關門」！他嘆..

新青安衝動買房！　2寶爸「寬限..

吹風機也中！台電曝「9家電」別..

土城新案站上8字頭　市調指一優..

他嘆「北市蛋黃區老公寓」難租出..

昔高雄2大房價凹陷區脫鉤　1區..

24.8億整合成功　「泛土地公..

高雄婦買房「借名登記」！14年..

新北5區「半世紀老屋」破萬戶　..

北市內湖都更二度招商！　增誘因..

ETtoday房產雲

最新新聞more

太平人口擠下南屯　未來2年「供..

分租遇恐怖房東！擅闖房間「翻找..

台中1區域老透天要賣？網勸「別..

20年屏東好樂迪將歇業　在地估..

夫妻爆改老屋　親手打造時尚宅

房間裝投影機CP值高嗎？網點出..

幣圈1天、人間10年　脆友關注..

嘉義透天厝「開價5580萬」太..

24.8億整合成功　「泛土地公..

新壽北士科T17、T18地上權..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366