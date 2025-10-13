好市多、家樂福正面對決台南副都心　預售行情站4字頭

▲好市多2店將在東區設立，不少台南人都相當期待開幕。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

位於台南市東區的「南台南副都心」，在台南推動鐵路地下化後，增設南台南站，加上最近該區又有好市多2店進駐，以及家樂福新據點曝光，帶動區域房市話題性大增，根據實登統計，近3年該區預售屋均價從38.28萬元漲至43.75萬元，漲幅約15%。

東區為台南傳統蛋黃區，可開發素地相當飽和，「南台南副都心」為少有的新重劃區，近期商場持續增加，好市多日前才被台南市府證實，為東區商四複合式商業設施促參案最優申請人，台南2店將在東區生產路落腳，鄰近未來捷運「南台南車站」。

▲「南台南副都心」交通便利、生活機能成熟，活動也愈來愈多，清景麟集團在「研森」對面的崇賢公園，舉辦「2025城市探險計畫」。（圖／記者張雅雲攝）

而根據臉書《台南式 Tainan Style》透露，家樂福也將在生產路、崇明路口，預計興建地上5層、地下2層的商場，預計最快今年動工，2大零售巨頭進駐讓區域話題性大增。。

清景麟集團創辦人林聰麟表示，「南台南副都心」交通便利、生活機能成熟，未來更有車站、捷運及大型賣場等重大建設陸續進駐，發展潛力不容小覷。

該區首個預售案為2020年開賣的「清景麟巴克禮」，當時成交價還有2字頭，目前已完銷。根據內政部實價登錄資料顯示，近3年該區預售屋均價從38.28萬元漲至43.75萬元，晚買3年單坪貴5.5萬元，漲幅約15%。

量販店 位置 規劃 進度 好市多 生產路 1樓為賣場，2、3樓及屋頂為停車場 採BTO模式，進行議約 家樂福 生產路、崇明路口 地上5層、地下2層大型賣場 最快今年動土

▲南台南副都心2大零售店。（ETtoday製表）

清景麟集團在該區連推3案，林聰麟表示，其中成屋案「研森」已交屋逾370戶、最高成交單價達49.5萬元，「巴克禮PARK」預售階段售出67戶，目前封盤，預計明年底完工後銷售，成交價最高49.7萬元，為目前該區房價天花板，屆時進場銷售的價格有機會突破5字頭。

該區多為台糖土地，缺乏新建案，台南市代銷公會榮譽理事長陳雨利表示，南台南站副都心因為生活機能便利，相較同樣位於東區的平實營區，單價達6字頭，吸引自住客搶進，現階段銷售中新案不多，成交價也都逼近5字頭。

