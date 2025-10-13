ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

好市多、家樂福正面對決台南副都心　預售行情站4字頭

▲▼ 台南,好市多 。（圖／記者張雅雲攝）

▲好市多2店將在東區設立，不少台南人都相當期待開幕。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

位於台南市東區的「南台南副都心」，在台南推動鐵路地下化後，增設南台南站，加上最近該區又有好市多2店進駐，以及家樂福新據點曝光，帶動區域房市話題性大增，根據實登統計，近3年該區預售屋均價從38.28萬元漲至43.75萬元，漲幅約15%。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

[廣告]請繼續往下閱讀...

東區為台南傳統蛋黃區，可開發素地相當飽和，「南台南副都心」為少有的新重劃區，近期商場持續增加，好市多日前才被台南市府證實，為東區商四複合式商業設施促參案最優申請人，台南2店將在東區生產路落腳，鄰近未來捷運「南台南車站」。

▲▼ 南台南副都心 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「南台南副都心」交通便利、生活機能成熟，活動也愈來愈多，清景麟集團在「研森」對面的崇賢公園，舉辦「2025城市探險計畫」。（圖／記者張雅雲攝）

而根據臉書《台南式 Tainan Style》透露，家樂福也將在生產路、崇明路口，預計興建地上5層、地下2層的商場，預計最快今年動工，2大零售巨頭進駐讓區域話題性大增。。

清景麟集團創辦人林聰麟表示，「南台南副都心」交通便利、生活機能成熟，未來更有車站、捷運及大型賣場等重大建設陸續進駐，發展潛力不容小覷。

該區首個預售案為2020年開賣的「清景麟巴克禮」，當時成交價還有2字頭，目前已完銷。根據內政部實價登錄資料顯示，近3年該區預售屋均價從38.28萬元漲至43.75萬元，晚買3年單坪貴5.5萬元，漲幅約15%。

量販店 位置 規劃 進度
好市多 生產路 1樓為賣場，2、3樓及屋頂為停車場 採BTO模式，進行議約
家樂福 生產路、崇明路口 地上5層、地下2層大型賣場 最快今年動土

▲南台南副都心2大零售店。（ETtoday製表）

清景麟集團在該區連推3案，林聰麟表示，其中成屋案「研森」已交屋逾370戶、最高成交單價達49.5萬元，「巴克禮PARK」預售階段售出67戶，目前封盤，預計明年底完工後銷售，成交價最高49.7萬元，為目前該區房價天花板，屆時進場銷售的價格有機會突破5字頭。

該區多為台糖土地，缺乏新建案，台南市代銷公會榮譽理事長陳雨利表示，南台南站副都心因為生活機能便利，相較同樣位於東區的平實營區，單價達6字頭，吸引自住客搶進，現階段銷售中新案不多，成交價也都逼近5字頭。

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

關鍵字：南台南副都心東區預售清景麟房價好市多家樂福

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

預售價鐵板一塊　新舊價差不斷擴大「僅1區走回頭路」

觀察央行第七波管制前後1年七都的房價變化，預售中古價差普遍呈擴大趨勢，其中以新北價差拉大7.7萬元最明顯，而台北市則成為七都中唯一價差不增反減的縣市。

3分鐘前

【廣編】台中南屯黑馬新案「亞昕織御」　逆勢突圍單月吸客600組

房市回歸理性，建商購地策略轉向蛋黃市中心，其中多家大型開發商鎖定捷運南屯站周邊佈局，近一年累計購地面積已超過3千坪。不僅建商大戶搶進南屯站，日前甫公開的南屯捷運宅新案「亞昕織御」同樣買氣熱絡，單月吸引超過600組賞屋民眾，顯示南屯站區段價值一致看好，預期未來發展還會有另一波攀升。

22分鐘前

盤整不等於停擺　台中20場預售案維持月月成交

儘管市場氛圍趨於觀望，但根據實登資料顯示，台中各行政區預售市場5~8月，仍有個案每個月都有成交，市場資金持續盤旋，從七期豪宅、南屯與北屯中高單價住宅，信義房屋專家認為，成交熱點顯示市場仍在穩步前行。

45分鐘前

好市多、家樂福正面對決台南副都心　預售行情站4字頭

位於台南市東區的「南台南副都心」，在台南推動鐵路地下化後，增設南台南站，加上最近該區又有好市多二店進駐，以及家樂福新據點曝光，帶動區域房市話題性大增，根據實登統計，近3年該區預售屋均價從38.28萬元漲至43.75萬元，漲幅約15%。

1小時前

周一台股安全下莊？川普放軟：美國想幫助中國，而不是傷害它

中國9日宣布對稀土物項實施出口管制，引起美國強烈不滿，美國總統川普更嗆聲要加徵100%關稅反制。對此，川普12日表示，中國國家主席習近平只是心情不好，不希望自己的國家陷入蕭條，「我也不希望，美國想幫助中國，而不是傷害它」。

10小時前

只想安穩終老…高雄婦買房「借名登記」！　14年後竟遭兒要求搬離

高雄一名顏姓男子為了房產不惜與母親郭婦對簿公堂，認為該房登記在他名下，想與前妻、孩子共同搬回居住，因此自113年9月起不斷要求母親搬離，並稱願意補貼租屋租金，然郭婦置之不理，顏男因此提告請求遷讓房屋。但橋頭地院法官審理後，認定該屋係郭婦所購買，顏男僅是借名登記，因此駁回顏男請求。

16小時前

北市內湖都更二度招商！　增誘因「容積獎勵100%」

台北市海砂屋575專案「內湖康樂街136巷公辦都更案」，日前第二次公開徵求實施者，在10月8日舉辦招商說明會，此次招商放寬申請資格，並提供最高100％的容積獎勵，盼吸引更多廠商參與投標。

17小時前

月租金6500！　27歲陸女「入住養老院」原因超暖

中國大陸浙江省一名27歲女子透過社群媒體發文分享入住養老院的生活，每月住宿費為人民幣1500元（約新台幣6500元），並稱這是為了方便就近照顧奶奶，所以一起入住養老院。沒想到此文一出意外爆紅，院方也說明，機構總計6層樓，其中一層開放給年輕人入住，正探索長者與年輕人共同入住的模式。

17小時前

苗栗台糖學苑租約將到期　國土署：評估設置婚育宅

位於苗栗縣的台糖學苑社會住宅租約預計在明（115）年到期，內政部表示，已簽約的住戶仍可繼續承租，且台糖學苑是國營企業所持有的房舍，日後仍會配合國家政策，評估設置婚育宅等方案，為民眾提供居住空間。

18小時前

快訊／輝達北士科卡關　新壽再拋2聲明喊「期待與北市府合作」

輝達（NVIDIA）位在北士科T17、T18用地爭議未解，台新新光金(2887)旗下新光人壽今（12）日再度發出2點聲明，強調過去9個月來都抱著最大誠意努力促成此事。

18小時前

小禎.佩甄合體頒獎　模仿王世堅「從從容容」

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新北1老街「7點多關門」！他嘆..

吹風機也中！台電曝「9家電」別..

土城新案站上8字頭　市調指一優..

新青安衝動買房！　2寶爸「寬限..

高雄婦買房「借名登記」！14年..

他嘆「北市蛋黃區老公寓」難租出..

法拍蟑螂！　軍工股踩雷被討70..

新北5區「半世紀老屋」破萬戶　..

月租金6500　27歲陸女「入..

北市內湖都更二度招商！　增誘因..

ETtoday房產雲

最新新聞more

預售價鐵板一塊　新舊價差不斷擴..

台中南屯黑馬新案「亞昕織御」

盤整不等於停擺　台中20場預售..

好市多、家樂福正面對決台南副都..

周一台股安全下莊？川普發文這樣..

高雄婦買房「借名登記」！14年..

北市內湖都更二度招商！　增誘因..

月租金6500　27歲陸女「入..

苗栗台糖學苑租約將到期　國土署..

快訊／輝達北士科卡關　新壽再拋..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366