「大七期生活圈」網內互打　單元二成交量衝上台中第一

▲市政路延伸工程啟動，將七期和單元二整合為「大七期生活圈」帶動豪客南移。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中七期新市政中心長年被視為商業重鎮，最近市政路延伸工程啟動，將七期和單元二整合為「大七期生活圈」，6月單元二成交量高居台中第一，累積50筆交易，平均每坪成交價達83.5萬元，但專家認為單元二「總價取勝」。

近期市政路延伸工程啟動，將七期和單元二整合為「大七期生活圈」，截至2025年6月30日，單元二及單元三都以50筆交易穩居榜首，均價每坪83.5萬元，高於第二名台中市政中心的48筆。

而在七期高價核心帶動下，單元二憑藉優質環境吸引買盤轉移。市政路延伸工程分兩階段施工，目前工業區一路至安和路段已正式通車，剩餘路段預計2026年底全線開放，未來有望改善南屯及周邊交通，讓單元二直接受惠。

▲區域指標建商如陸府、雙橡園、精銳建設，成功推升單元二成為另一項豪宅指標區。（圖／記者陳筱惠攝）

區域指標建商如陸府、雙橡園、精銳，憑藉品牌力與產品規劃，成功推升單元二成為另一項豪宅指標區。包含陸府建設「續森」成交總價全數突破5000萬元。「雙橡園1518」社區均價已達每坪87.47萬元，實價登錄已累積87筆交易、銷售率超過65%，最高單價逼近94萬元，劍指七期。精銳建設「ABBA瑞至」與即將交屋的「精銳SKY ONE」都持續受到市場關注。

▲目前台中豪宅定義仍為4000萬元，在限制貸款的禁令未解下，單元二新預售案多半會選擇「壓線以下」。（圖／記者陳筱惠攝）

群義房屋文華甘心加盟店温峻豪則表示：「單元二雖然大樓單價直逼甚至超越部分七期重劃區個案，但隨開發時間一前一後，在規劃的屬性、坪數上有著不小的落差，七期以大坪數豪宅成名，單元二是自辦重劃區，以綠覆率高、中小坪數為主。」

目前台中豪宅定義仍為4000萬元，在限制貸款的禁令未解下，單元二新預售案多半會選擇「壓線以下」，由於趨勢還是朝向總價看齊，也相對容易衝出較高的交易量。

不過，住商不動產七期南屯加盟店協理黃盟翔表示：「單元二能在盤整期突破交易量，除低密度與舒適環境，還有指標建商品牌效應、獨特產品定位及市政路延伸工程等利多組成。」

