幣圈1天、人間10年　脆友關注急售房屋「想撿便宜」

記者陳筱惠／綜合報導

連假期間，台灣股市與加密貨幣市場出現明顯震盪，放假前投資人還能匆匆容容、游刃有餘，假期結束後卻不少人急著處理損失，Threads上更有幣友分享被平倉的經歷，甚至有人緊急賠售房產。信義房屋專家建議，幣圈變化極快，獲利速度高但風險也不容小覷。

▲台灣股市與加密貨幣市場出現明顯震盪，放假前投資人還能匆匆容容、游刃有餘，假期結束後卻不少人急著處理損失。（圖／資料照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

上週台股因連假避開一波股災，休市期間期貨商也呼籲投資人提高維持率，以免開盤觸發強制平倉。美國於開盤前釋出較緩和訊息，讓台股未現災情，但加密貨幣市場在上週五卻遭遇暴跌。

根據媒體報導，10月11日全網爆倉金額飆至193.6億美元，創下新高。台灣不少幣友一覺醒來就被通知強制平倉，損失慘重，許多人在Threads上互相取暖，也有人詢問急售房產的資訊。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提醒：「幣圈變化極快，獲利速度高但風險也不容小覷，建議投資人有賺就應部分獲利落袋或用來償還房貸，避免因系統性風險一夕爆倉而損失慘重。」

▲虛擬貨幣合約投資曾帶來甜頭，專家認為此次幣圈暴雷，急售房產的情況屬個案，但失去購屋頭款的例子不在少數。（圖／資料照）

曾敬德分析：「近年投資工具多元，造就不少少年股神與幣神，部分年輕人因風險意識不足，遇到4月股災或10月幣災時損失不小。尤其虛擬貨幣合約投資曾帶來甜頭，這次現貨投資影響有限，但槓桿操作則傷害嚴重。急售房產的情況屬個案，但失去購屋頭款的例子不在少數。」

全向科技房產中心總監陳傑鳴也指出：「這次虛幣崩跌，國外房產可能影響會比較大一點，包含英國、美國、日本因都曾傳出用比特幣買房的消息，斷頭屋可能會比較多，國內因為用虛幣買房市場接受度低，虛幣大跌的斷頭屋可能會比較少。」

陳傑鳴說：「但也不排除有投資者因先前虛幣賺錢而買房，因此，後續若虛幣持續崩跌，想撿便宜的購屋者，可留意是否有相關斷頭屋出現。」

曾敬德則是建議：「若一段時間操作順利，應把部分資金留做現金或償還房貸，甚至可配置債券分散風險，避免因重倉或槓桿操作在行情反轉時血本無歸。」

《地產詹哥老實說》EP277／台灣人瘋買日本房！ 永居權？高報酬？專家揭最大陷阱

信義房屋更多相關新聞