買vs.租？「房價租金比」洩端倪　北市2區租屋CP值最高





▲觀察北市12行政區的電梯、公寓的房價租金比，其中以南港、文山區數值較高。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

觀察北市12行政區的電梯、公寓的房價租金比，其中以南港、文山區數值較高，凸顯出這2區都是租屋高CP值區。北市仲介公會表示，這2區市郊區域屋齡高，但是舊屋都更後的增值確值得等待，屆時區域房價及租金勢必向上提升。

台北市不動產仲介經紀商業同業公會據實價登錄資料，透過月租金與房價之間的比值，分類公寓與電梯華廈，整理出台北市最佳租屋行政區。

房價租金比愈高，表示該區房價與房租差距大，對房客來說購屋難，建議租屋。房價租金比愈低，表示該區房價與房租差距小，對房客來說購屋難度較低，購屋可以列入考慮。

結果顯示，大樓、華廈類以南港區、中正區與文山區為租屋CP值前3名，公寓類則以北投區、文山區及南港區居前3名。而由雙重比對得知，文山區、南港區的大樓華廈及公寓，都是租屋高CP值區。

▲2025年1~8月台北市房價租金比。（圖／台北市不動產仲介公會提供）

台北市不動產仲介公會理事長蘇金城表示：「文山區近10年來的集合大樓新建案不多，租屋市場以屋齡20年以上的老舊住宅為主，屋齡30年以上的住宅比例高達45.2%，因此整體租金親民，電梯租金單價僅1200元。」

至於南港區，蘇金城表示：「除四鐵共構的便利性，還有國家級生技園區、南港軟體工業園區、台北生技園區、中國信託金融園區等，另外南港展覽館1、2館的啟用，以及LaLaport商場的開幕，都帶動了當地商業機能提升，也推升房價表現。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「文山、南港都是近年台北市房價漲幅相對較高的行政區，文山在指標線案的拉抬、捷運建設的題材下，區域房價呈現補漲；南港題材更加多元豐富，預期將大幅提升就業人口，房價表現自然不俗。」

而從租屋的角度來看，曾敬德指出：「租金的反應不會那麼即時，像是南港目前有許多辦公大樓還在興建階段，要等到落成、人口進駐之後，租屋市場供不應求，租金才會明顯反應。」

