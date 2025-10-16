ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

不是水壺？星級飯店「最髒1物曝光」沾屎水　他揭黑幕：拜託要自備

▲旅館,飯店,住宿,雙人床,蜜月,度假村房間示意圖。（圖／CFP）

▲原PO揭露，飯店清潔物品並非想像中的乾淨。（示意圖／VCG）

網搜小組／劉維榛報導

「星級飯店那些不為人知的黑暗面！」一名飯店櫃檯人員爆料，其實房務人員會拿骯髒抹布來擦杯子，保潔墊藏滿體液、污漬不更換，床單放在潮濕停車場與垃圾場邊滋生黴菌。最恐怖的是毛巾，用來擦馬桶再洗杯子，浴巾、地墊全丟一起洗。下周又將放連假，原PO建議，｢各位還是自備洗漱用品吧！｣

一名男網友在Dcard指出，他曾在台北多家四、五星級飯店擔任櫃檯人員，有時會支援房務工作，要來分享「大家以為很乾淨，實則骯髒到爆炸的飯店清潔」背後真相。

原PO首先揭露，飯店提供的漱口杯、茶杯看似乾淨，其實大多只是「用抹布隨便擦擦」，有的房務甚至拿擦地板、擦灰塵的抹布就直接擦杯子，甚至有人只是用清水「淋一淋」就放回去，而且不僅限於杯子，「所有容器都是用一樣的方式處理」，像是熱水壺、冷水壺等。

接著他指出，白淨的床鋪更是「外表乾淨、內裡崩壞」。床墊多年不會翻洗，保潔墊上常有口水、尿液、經血、精液等污漬，只要沒被客人發現就不會更換。更誇張的是，原PO看過飯店把洗好的床單、枕頭套和待洗的混放在潮濕的停車場或垃圾場旁，「有蟑螂爬過去都不奇怪」，甚至有員工用粉筆遮掉黴斑，讓肉眼「看起來乾淨」。

原PO更直指，房間最髒的物品就是毛巾，房務人員會拿毛巾擦杯子、蓮蓬頭、甚至馬桶邊緣，「連大便水都會沾到」，但因工作KPI壓力大，沒時間分類抹布與毛巾。原PO透露，「假日入住量多時，你用的毛巾很可能剛擦過馬桶。」更誇張的是，浴巾、擦手巾、地墊全丟一起洗，「屎水尿水早就混在一起了。」

最後，原PO真誠建議，下禮拜還有光復節三天連假，計畫出遊住飯店的民眾，拜託要自備洗漱用品與毛巾！

文章曝光後，大批網友熱議，「早就知道了，台灣和其他國家的飯店業普遍都是這樣，我和家人都不會用飯店的杯子，毛巾也沒在用」、「難怪每次住完飯店我都會皮膚大過敏」、「澳門大部分那些金碧輝煌的飯店也是，曾經在某間賭場工作，那些要送洗或洗好的浴巾毛巾地墊床單真的就是一堆一堆在大垃圾桶旁邊」、「我在台北做過房務員，我只能說我認同你說的話」、「做過飯店都知道，熱水壺比馬桶還髒」、「之前在某大飯店當房務員的時候主管叫我用馬桶水洗抹布...太噁心了，我就不做了」。

但也有同行緩頰，「我打工待的兩間2星旅宿都不是這樣，杯子是用衛生紙擦的，有使用過會刷洗；用廢毛巾擦房間跟廁所；定期床墊翻面、洗棉被、枕頭、保潔墊；定期除蟲消毒」、「以為這不是新聞了，但我待過的一間五星、一間3、4星的，都是有嚴格規定打掃專用的毛巾，要看房務員有沒有遵守規定」。

不是水壺？星級飯店「最髒1物曝光」沾屎水　他揭黑幕：拜託要自備

