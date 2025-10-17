鳳鳴重劃區房價翻倍仍在凹陷區？　建商稱：漲勢還在後頭

▲鶯歌鳳鳴重劃區新案成交價衝上5字頭。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

鶯歌鳳鳴重劃區近5年每坪均價從26萬元漲到45萬元，近來更有新案成交單價破50萬元大關。不過，建商業者表示，鳳鳴重劃區仍屬房價凹陷區，房價還沒漲上來，主要原因是過去推案量有限，也缺乏大型指標案撐場。

據《樂居網》統計顯示，鶯歌鳳鳴重劃區2021年每坪均價26萬元，2025年均價已來到45萬元，而近期實價揭露，更是有新案一舉衝破50萬元大關。

不過，京懋建設執行長范秉豐表示：「鳳鳴重劃區交通條件佳，具台鐵、高速公路交流道，還有捷運三鶯線利多，雖然當前房市面臨挑戰，但以剛性買盤的角度來看，鳳鳴仍屬房價凹陷區。」

范秉豐指出：「觀察北二高沿線區域，有比較大量土地供給的區域只剩下鳳鳴了。」為何目前實登行情只在4~5字頭？他認為：「主因是過去推案量不多，也沒有大型指標個案推出，因此缺乏疊加效應，未來區域將陸續有大案亮相。」

范秉豐透露，京懋建設在鳳鳴重劃區的新案預計11下旬推出，基地規模達近2000坪、總銷65億元，為區域目前最大規模的個案，每坪開價抓在55萬元。

事實上，過去幾年也有建商購置鳳鳴重劃區大面積土地，像是森鉅建設、安宏公司、萬賜興建設、 四葉草廣告合計以11.5億元交易買下約2050坪土地。





▲范秉豐透露，京懋建設在鳳鳴重劃區的新案預計11下旬推出，每坪開價抓在55萬元。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋三鶯區執行長廖麟鑫表示：「鳳鳴重劃區開發速度比較慢，目前僅開發約1/2，隨捷運三鶯線明年Q1通車，預期建商也會陸續推案，發展可期，而目前機能也已陸續進駐，像是先前才新開了一家頗具規模的星巴克。」

廖麟鑫表示：「去年在鳳鳴火車站通車後，區域已吃到了一波利多，未來捷運三鶯線通車後，形成雙鐵共構，大幅增加交通便利性，預期在房價表現上將有明顯幫助。」

