ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

央行「Q4總檢討」留一手　背後暗號：房市恐迎大轉折？

▲▼中央銀行召開理監事聯席會，會後記者會中總裁楊金龍宣布利率維持不變。（圖／記者湯興漢攝）

▲市場聚焦央行總裁楊金龍一句「第四季做總檢討」。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

央行Q3理監事會議利率連六凍，房貸族降息夢碎，市場聚焦總裁楊金龍一句「第四季做總檢討」，究竟是房市落底訊號，還是另有玄機？本集《地產詹哥老實說》特別邀請信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德，深入剖析央行「說了與沒說出口」的話，為廣大購屋族與屋主解讀政策背後的深意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，解析央行預告「第四季總檢討」背後的政策風向。

利率何時能降？曾敬德坦言：「央行降息是一項強而有力的貨幣政策工具，但不會輕易動用，除非經濟狀況惡化或與美國利差過大導致資金外流，目前通膨仍高於1.5%，美國降息速度也偏慢，因此短期內降息的可能性不高。」

曾敬德進一步指出：「近期金融機構獲利增加，主要來自於利差表現，意味著銀行放款利率較高，獲利空間變大。這也解釋了為何即使央行降息，新承做房貸的利率不見得會隨之下降。」

曾敬德直言：「只有當銀行願意在房貸產品上推出優惠競爭時，利率才可能真正下降，對於新貸客戶而言，降息不見得是直接受惠。」

曾敬德感嘆：「從金融海嘯後的貨幣寬鬆，大家習慣了利率『地板價、8成貸』，但現在市場已轉變為賣方市場，銀行擁有主導權，提醒預售屋買家需有心理準備，貸款成數可能不如預期，槓桿操作不宜過度。」

▲▼ 。（圖／翻攝自地產詹哥老實說）

▲曾敬德表示，從金融海嘯後的貨幣寬鬆，大家習慣了利率地板價、8成貸。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

Q4總檢討，央行自主管理屆期，政策鬆綁有望嗎？曾敬德認為，這是一個關鍵時機點。他解釋：「央行要求銀行進行自主管理已屆滿1年，Q4將是檢視過去1年房市表現、投機炒作情況以及是否已軟著陸的時機。」

不過，楊金龍曾提及「本來要做2年」，這句話讓曾敬德冒冷汗，暗示央行可能希望這項政策能持續更久。

央行在全面緊縮的政策下，是否真的傷害到自住客？曾敬德以新青安貸款為例，「雖然政府鼓勵銀行多做，但銀行卻面臨不動產放款集中率的指標壓力。」

曾敬德表示：「新青安貸款的核貸數量正持續下降，顯示銀行在政策與監管之間左右為難，在央行第七波管制之前，台灣房貸餘額曾1年內增加1兆，讓央行感受到不動產風險過高，因此才強力踩煞車。」

雖然央行允許換屋則簽署切結書，但曾敬德說：「銀行為了避免風險，仍會對換屋族群採取較保守的態度，因為銀行需要投入更多成本追蹤房屋是否售出，一旦未售出，將面臨央行質疑，因此會將有限資源優先留給首購族，建議換屋族若有另一半名下無房產，可考慮由其購屋。」

至於整體房市層面，曾敬德強調：「一旦房市硬著陸，將導致銀行壞帳、經濟受拖累等連鎖反應。」他以美國、中國大陸和日本的經驗為例，說明房地產問題若未妥善處理，將帶來更大的經濟危機，央行也會努力確保房市軟著陸。

▲▼高雄,下半年,房市,京城,上揚,疫情,首購。（圖／記者陳建宇攝）

▲曾敬德認為，市場冷靜時反而是買房的好時機。（示意圖／ET資料照）

對於想買房卻不知如何下手的購屋族，曾敬德提出「多看、多準備、多經驗」的建議，並認為市場冷靜時反而是買房的好時機，因為不像去年上半年，錯過一間就沒了。

曾敬德認為：「雖然目前房市支撐力道仍強，短期內大幅下跌機率不高，但對於短期供應量大、漲幅高的區域，購屋族仍需特別謹慎。」

Q4總檢討，央行會「講出什麼一朵花來」？曾敬德直言：「不只民眾，連銀行都在觀望。」他認為：「央行可能不會有太大調整，因為目前外部經濟情勢尚可，台股表現強勁，內需也有政府政策支撐。」

曾敬德表示：「目前市場已是理性自用型，即使央行政策不變，也不會對市場造成太大衝擊，但也盼央行能給予市場更多信心，讓營建股也能喘口氣。」

信義房屋更多相關新聞

►央行留伏筆「Q4總檢討」　專家潑冷水：這些人分不到羹

►台灣人瘋買日本房！　永居權？高報酬？專家揭最大陷阱 

►8年級老闆曝創業最大坑！　最容易後悔的辦公室「選址陷阱」

關鍵字：地產詹哥老實說信義房屋曾敬德央行楊金龍理監事會議政策降息

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

NET南港展店開出2大規格　商仲一看指「難辦！」

連鎖服飾品牌NET希望在南港展店，直接喊話歡迎介紹，開出條件包括：400~800坪店鋪、可興建600~1000坪店鋪的土地。不過，商仲專家直言，幾乎找不到符合需求的標的釋出。

1小時前

每月46萬→65萬！石頭火鍋名店撤　原址租金10年漲4成

輕井澤集團旗下的日式火鍋品牌「拾七石頭火鍋」8月宣佈結束營業，訊息一出震撼饕客圈。其中最受矚目的台中昌平店，10年前起租價46萬元，如今房東開價高達65萬元，租金比10年前翻漲4成。信義房屋專家認為高總價下，租客承租能力受到考驗。

2小時前

上車最後倒數！大巨蛋＋淡江大橋利多齊發　淡水房市即將引爆？

新北大巨蛋選址再度掀起熱議！市府指出，淡海新市鎮二期已成功通過第一輪選址，搶下大巨蛋「二選一」門票，未來可望打造一座可容納5萬名觀眾、規模超越台北大巨蛋的跨世代巨蛋基地。地方人士更期待，這項計畫不僅是運動經濟的推手，更能結合交通建設與觀光資源，翻轉淡水城市發展格局。

3小時前

「雙北最高住宅」租金首揭露　報酬率1.8%背後藏大咖房東

新莊第一豪宅「遠雄95」首次出現租賃交易，高樓層戶以每月23.3萬元出租，屋主為上市紡織業大亨。屋主在2018年以1.48億元購入該豪宅，如今的租金投報率僅約1.8%。

3小時前

寶佳、亞昕接連出手購地　「山城一哥」可望擺脫低估區

豐原區過去常被視為房市「低估區」，但隨著多項重大建設逐步到位，區域發展潛力逐漸受到重視。今年最受矚目的新案「久樘雋陽」推出後，吸引亞昕、國聚、富宇、大華、寶佳等5大建商接連布局，讓「山城一哥」身價進入重新評估階段。

4小時前

央行「Q4總檢討」留一手　背後暗號：房市恐迎大轉折？

央行Q3理監事會議利率連六凍，房貸族降息夢碎，市場聚焦總裁楊金龍一句「第四季做總檢討」，究竟是房市落底訊號，還是另有玄機？本集《地產詹哥老實說》特別邀請信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德，深入剖析央行「說了與沒說出口」的話，為廣大購屋族與屋主解讀政策背後的深意。

5小時前

迪化街藏「危樓」　百年老屋困住戶

台北市大同區迪化街二段的橋北段三小段的房屋群落，清朝期間位於繁華熱鬧的大稻埕碼頭附近，也是劉銘傳鐵路的重要據點，如今在歲月的雕琢下，這些歷經風霜的老屋早已不堪居住，不僅屋內的磚石隨時都有鬆動崩塌的可能，外頭的樹木也彷彿揮之不去的詛咒，不時就會竄進屋內影響住戶的生活起居。2014年就在跑都更程序的橋北段三小段，經歷各種波折而一再延宕都更進度，導致地主們叫苦連天。

7小時前

日本新建住宅「窗戶減少、變小」成趨勢　這3大考量是主因

近年日本新建獨棟住宅中，窗戶數量減少、面積縮小的趨勢明顯。專家與業界指出，這不僅能降低建築成本，還可提高住宅隔熱性、阻擋夏季熱量入侵、保障個人隱私、防止犯罪入侵，顯示「窗戶越大越好」的傳統觀念正在逐步改變

19小時前

新美齊：明年房市若政策不鬆綁，只剩個案表現

新美齊總經理紀榮村表示，政府今年9月推出兩項政策「水龍頭」，包括新青安貸款不納入銀行放款限制，以及放寬換屋期限，為房市帶來正面訊號。他期望未來能有更多配套措施，讓市場回歸正常發展；若明年政策未再鬆綁，房市表現仍將以個案為主，但剛性需求依舊存在。

20小時前

免費給房客多住一個月　房東一開門驚見「屋內慘況」氣炸

一名房東在社群媒體上發文抱怨，因為體諒房客難處，心裡想著「做人留一線，日後好相見」，大方答應讓房客免費多住一個月，沒想到交屋當天，打開門一看，屋內慘況讓他當場氣到說不出話。

20小時前

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

日本新建住宅「窗戶減少、變小」..

台灣房屋首創買方AI性價比報告..

路邊「常見一整排」集體消失！重..

老公寓「不到1000萬」值得買..

天母「温德烘焙餐館」歇業過半年..

央行「Q4總檢討」留一手　背後..

每月46萬→65萬！石頭火鍋名..

太平人口擠下南屯　未來2年「供..

24.8億整合成功　「泛土地公..

上車最後倒數！大巨蛋＋淡江大橋..

ETtoday房產雲

最新新聞more

NET南港展店開出2大規格　商..

每月46萬→65萬！石頭火鍋名..

上車最後倒數！大巨蛋＋淡江大橋..

「雙北最高住宅」租金首揭露　報..

寶佳、亞昕接連出手購地　「山城..

央行「Q4總檢討」留一手　背後..

迪化街藏「危樓」　百年老屋困住..

日本新建住宅「窗戶減少、變小」..

新美齊：政策若不鬆，房市明年仍..

免費給房客多住1個月　房東進屋..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366