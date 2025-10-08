8年級老闆曝創業最大坑！　最容易後悔的辦公室「選址陷阱」

▲2位創業者分享選址、拓點的想法，共同認為台中七期是個好選擇。（圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

最新一集《地產詹哥老實說》邀請到2位年輕創業家，分享他們的創業歷程與空間哲學，1位是從拍賣業跨足畫廊與自創品牌的「333 Gallery」創辦人林美伸，另一位則是彩妝品牌「haynie」創辦人Nana，他們將從自身經驗出發，揭露創業在選址、行銷上的策略選擇，以及如何透過空間布局，打造獨特的品牌魅力。

▲點擊收聽Podcast《地產詹哥老實說》，8年級老闆分享創業歷程與空間運用思維。

林美伸是一位從藝術史與考古學背景出身的年輕創業者，在協助家族拍賣公司2~3年後，萌生了打造屬於自己事業的念頭，選擇了相對熟悉的畫廊產業，創立了「333 Gallery」。

彩妝品牌「haynie」創辦人Nana，自小對時尚美學充滿熱情，為此特地赴紐約Parsons設計學院攻讀相關科系。在學期間，她深入研究歐美彩妝品牌，在今年年初創立了兼具保養與藝術價值的彩妝品牌。

首先討論創業初期，林美伸坦言，家族在藝術相關領域的資源，確實為他初期創業帶來幫助，但也帶來了意想不到的挑戰，「如果我今天想找股東或資金協助，會非常困難，因為人家會覺得你都有資源了，何必還找？」

他將其比喻為「兩面刃」，提醒創業者必須審慎評估，因為商場如戰場，合作夥伴不見得是為了幫助，更可能是為了獲利。他強調：「無論是家人、朋友或市場資源，都應仔細觀察、了解，才能妥善運用。」

Nana則分享，回憶初期的品牌活動，投入大量理念與浮誇佈置，卻因不熟悉行銷而花費不少學習成本，成果不如預期，加上韓系品牌強勢，haynie在定價上也面臨挑戰。她希望：「透過闡述品牌理念、保養觀念與藝術價值，讓消費者更能理解產品的獨特性。」

談到藝術品與商品的行銷差異，林美伸認為：「畫廊產業更著重於打造一個嚮往的空間與環境，激發人們收藏的慾望，同時也需考量藝術家的理念與作品喜好，媒合藏家對藝術的解讀與收藏模式。」

Nana則認為：「我的產品不只是單一商品，更帶有情緒，能讓大家產生共鳴，成為心中想成為的樣子，賣的更像是一種生活態度。」

至於創業選址，林美伸表示：「畫廊需要展覽空間、辦公空間和倉儲，辦公室首重舒適、便捷，以及員工喜歡的生活環境，甚至與員工生活圈相關，考量到國際藏家與合作單位，會選擇附近有五星級飯店的地點，方便安排住宿與交流。」

Nana則表示：「在預算考量下，會選擇地點便利、空間運用靈活的辦公室，由於彩妝品牌常需簡單拍攝或舉辦小型活動，因此附近的生活機能也相當重要。」

林美伸豐富的選址經驗，也讓他對不同區域的空間特性瞭若指掌。他曾在內湖、信義區、大安區、敦化南路等地設點，甚至在台中也設有辦公室與總部，他會根據不同藝術品與藏家型態，選擇相對應的空間氛圍。

Nana則回顧：「若能重新選擇，會傾向小型、方便空間運用的辦公室，一個能整合品牌活動、攝影與辦公的複合式空間，對新創業者而言更具效益。」她曾因成本考量租用家裡的空間，但後來發現，頻繁外出租借攝影棚或活動場地，累積下來的成本也不少。

▲林美伸認為，七期是台中經貿繁榮的象徵，對他而言是理想的拓展地點。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

特別談到七期。林美伸認為：「七期是台中經貿繁榮的象徵，擁有臺中國家歌劇院等文化藝術薰陶，是藝術產業集中的首選。」他個人生活圈也在七期，且許多中部藏家也生活於此，因此七期對他而言是理想的拓展地點。

林美伸將七期比擬為台北的信義計畫區，兩者在商業、飯店、國際廠商聚集度上相似度極高。他特別提到：「七期豪宅社區外圍常有藝術品展示，整體街道氛圍與藝術產業高度契合。」

Nana也認同七期是許多人嚮往的地段，認為品牌在此設點能加分。她說：「雖然haynie以網路為主，但常需與百貨公司配合快閃活動，七期匯聚新光三越等百貨龍頭，對她而言是極為便利的展場空間。兩位創業家皆認為，無論是藝術品、美妝或經商，七期都是絕佳選擇。」

對於微型辦公室與街邊店的選擇，林美伸認為兩者皆有其必要。他說：「畫廊的展間可以設在街邊店，但辦公室則傾向設於辦公大樓，因其氛圍不同，辦公大樓內匯聚各行各業，能促進企業間的串聯與合作，創造更多活化機會。」

▲Nana認為，以目前的消費型態與網路行銷趨勢，微型辦公室是首選。（圖／記者陳筱惠攝）

Nana則認為：「以目前的消費型態與網路行銷趨勢，微型辦公室是首選。」她認為：「店面空間靈活性不足，而微型辦公室能隨時因應創業者的想法而調整。」

此外，林美伸也提到：「許多時尚與藝術產業的客戶，會希望品牌位於地標型建築中，這能為品牌形象加分，若辦公室本身的大樓氛圍、建築設計已具水準，則能省下大量裝潢成本，將資金轉移至其他地方。」

本集《地產詹哥老實說》透過林美伸、Nana的分享，不僅揭示了創業家在空間選擇上的獨到見解，也為所有懷抱創業夢想的人，提供了寶貴的實戰經驗與心法。