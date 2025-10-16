「房市爛到爆也要拚一把」　房仲逆勢進七期開百坪大店

▲位於惠中路二段的「床的世界」原址，也確定由千萬房產教練經營的「慕義地產」接手。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房市雖陷入量縮寒冬，但七期商用店面仍是兵家必爭之地。繼知名咖啡品牌、蔬食餐飲相繼進駐後，位於惠中路二段的「床的世界」原址，也確定由千萬房產教練經營的「慕義地產」接手。

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手 背後暗號：房市恐迎大轉折？

根據內政部不動產資訊平台統計，受到房市走弱，「不動產經紀業備查家數（仲介）」2025年首度走弱，以台中市來說從第一季的1208間降低至1196間。

而房市趨勢專家李同榮提到：「只要觀察家數年增率下降就知道交易量縮，未來家數就會遞減，目前時間未到，成屋的部分已經房價已經走弱，預計得到2026年底才有望好轉。」

▲知名的黑浮咖啡旗下奎克咖啡，也同樣迎來蔬食品牌接手。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，台中也出現逆勢展店的房仲業者，選在惠中路以月租20萬元承租過去的「床的世界」，預計年底開幕，幕後團隊就是以「千萬房產教練」在中部地區具備知名度的慕義地產總經理翁維隆。經查，他個人連續10年獲得千萬經紀人外，總銷售金額個是突破百億元大關，另外也曾經手過破億元凶宅買賣案。

翁維隆說：「房市再爛也要做，因為我們做的不只是房屋，而是一個全新的生態圈。」據了解，慕義地產七期旗艦店將導入「美式經紀人2.0」概念，結合共享平台、自媒體與品牌經營，以打破傳統房仲框架為主軸。

▲惠中路二段素有七期黃金軸線之稱，周邊醫美、精品、餐飲品牌林立，曝光度高、商圈成熟。（圖／記者陳筱惠攝）

翁維隆指出：「選址七期，除惠中路二段素有七期黃金軸線之稱，周邊醫美、精品、餐飲品牌林立，曝光度高、商圈成熟。不論是住宅、商用、土地開發與建案整合四大板塊，都可以對接得上。」

物件位置 使用坪數 開價 月租金 單坪租金 備註 惠中路二段37、39號） 約105坪 50萬元 40萬元 約3800元 2025年8月PRESERVE進駐 惠中路金磚旁店面 約200坪 52萬元 - 約2600元 傳已出租 惠中路二段61號 約136坪 20萬元 20萬元 約1470元 慕義地產

除慕義地產，惠中路二段過去1年受到景氣波動，像是知名的黑浮咖啡旗下奎克咖啡，也同樣迎來蔬食品牌「PRESERVE」接手，另金磚牛排旁新完工店面也傳有神祕品牌已經進駐。

