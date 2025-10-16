買氣「度鬼月」　8月預售揭露量2550件創新低

▲最新8月全台預售交易量再創新低，7、8月單價都不到3千件。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

最新8月全台預售交易量再創新低，7、8月單價都不到3千件。信義房屋專家表示，預售買氣已經不是度小月，而是度鬼月，今年算是還去年飆漲熱銷後的帳，短期內房市飆高，也需要時間沉澱去化。

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手 背後暗號：房市恐迎大轉折？

信義房屋統計最新預售揭露數量，8月預售揭露量再探底，剩下2550件，年減75%，寫下預售即時揭露以來的新低量，統計今年前8月平均單月揭露約3565件，較去年同期單月水準1.3萬件明顯量縮。

以六都表現來看，雙北市年減不到7成，表現相對穩定。房價飆漲區域的買氣比較觀望，桃園市8月揭露剩404件、年減79%，台中市剩376件年減78%、高雄市192件、年減85%。全台2550件年減75%。

▲六都8月預售市場揭露量變化。（表／信義提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「全台預售揭露量連續2個月跌破單月3千件，預售買氣已經不是度小月，而是度鬼月，相較股市從從容容人氣匯集，預售買氣則是冷冷清清門可羅雀。」

不過，曾敬德表示：「市場盤久必變，開發商也會想辦法端出一些牛肉，吸引自用與股市獲利了結的買盤目光。」

曾敬德表示：「今年算是還去年飆漲熱銷後的帳，短期內房市飆高，也需要時間沉澱去化，消費者認知房市也不會像過去幾年這樣上漲，非自用的退場、自用的也會觀望。」

曾敬德說：「開發商除了期待政策能夠稍稍鬆手外，自己也要想辦法創造個案亮點，讓自己在個案表現年代，成為順銷的一員。」

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示：「當前房市寒冬，暫無看到明顯地扭轉跡象，關鍵還是在於Q4央行理監事會後的態度，若屆時沒有進一步比較寬鬆的談話，房市恐怕還得再熬一陣子了。」

