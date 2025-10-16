情侶租兩房一廳　月付1萬2！她靠1招「租金減4800元」爽炸

▲情侶合租可以申請兩份租補。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

許多人擔心房租會成為生活負擔，就會找可以申請租屋補助的房子，有網友指出，其實情侶合租一間房，租屋補助可以申請2份，跟男友合租月租1萬2千元的兩房一廳，兩人各自申請租屋補助後，每人每月只要付3600元，她狂讚「真的省到爆炸！」貼文掀起熱論。

原PO在Threads發文，「租屋補助是可以申請兩份的，只要承租人有寫兩個人的名字就可以了」，與男友合租一間兩房一廳，月租金1萬2千元，申請租補時將租金對半填寫。結果每人每月成功獲得2400元補助，等於實際負擔只要3600元，就能入住舒適的兩房一廳，讓她驚喜直呼「比預期領得還多！」

除了分享申請技巧，原PO也提醒，租補是從「申請日」開始計算，不是起租日，簽租約時最好就馬上申請租屋補助。她也提醒，只要不是家庭成員都可以分開申請，「不用一定是情侶，室友就可以了」，承租人寫幾個對房東都沒有差，但如果亂寫，沒有承租事實的話，被查到就會有麻煩。

貼文曝光，許多情侶都有申請，「我姪女跟她男友就是在台中租屋，兩個人都申請（房東有同意）」、「我跟我男朋友也是！租金14000元，租補下來4400元的房租，爽」、「以前在高雄租屋，和同學合租四房一廳，我的房租三千多，租補下來等於住免費的」。