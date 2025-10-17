ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

網傳「台中預售價回落3字頭」　業者曝降價實況

▲▼房市廣告，建案廣告,台中房市 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲網友分享「台中預售屋跌到3字頭」的價格，驚呼是不是房市要崩了？（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

最近不少人在網路上看到「台中預售屋跌到3字頭」的價格，驚呼是不是房市要崩了？但實際追查發現，這波價格下修並非市場全面鬆動，而是因為過去幾年購買的預售案進入交屋期，部分買方資金調度困難、貸款受限，才釋出低價轉售，造成「表象價格錯覺」。

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手　背後暗號：房市恐迎大轉折？

觀察最新實價登錄資料，台中市目前預售案仍10個行政區平均單價落在3字頭，包含太平區、豐原區、大肚、沙鹿、龍井、大甲、大安、外埔、新社等。

▲▼ 中科,房市,建案廣告 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲過去台中漲幅太快，造就目前房市價格混亂，專家認為是「表象價格錯覺」。（圖／記者陳筱惠攝）

這些區域原本就屬單價相對親民的外圍區段，但若和七期均價83.1萬元、14期68.8萬元、13期68.6萬元相比，價差每坪輕鬆超過30萬元，整體房價可說兩個世界。

據了解，近期不少市區回落3字頭成交個案，其實是2019~2021年預售時期購買，當時買氣熱絡、貸款寬鬆，不少人低自備、高槓桿入場。如今交屋在即，卻碰上貸款成數降低、利率上升，再加上政府針對信用貸款緊縮政策，部分買方一時無法籌齊自備款，只能選擇換約或急售。

一名北台中建商坦言：「現在市場會誤以為是新案崩價，其實是2~4年前的案子要交屋了，有些人貸不下來，只好殺價轉手，不是建商降價，是個案因素。」

▲▼ 台中房市,建案廣告,廣告招牌,房市廣告,帆布 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲業者看好「軌道經濟」強勁的地方，目前台中市唯一一條捷運綠線周邊新案，在市場動盪下仍是穩定銷售。（圖／記者陳筱惠攝）

代銷業者譯鑫廣告總經理張譯升也說：「這波其實是交屋潮釋放出來的價格，建商的新案依然照計劃在走，主流區段像機捷、南屯單元系列、14期、13期、大里都還是開在5、6字頭，沒有人在大跳水，過去漲幅太快，才會造成『表象價格錯覺』」

張譯升觀察：「尤其是『軌道經濟』強勁的地方，目前台中市唯一一條捷運綠線周邊新案，在市場動盪下仍是穩定銷售。」另外他也替沙鹿區平反，他說：「沙鹿腹地範圍廣大，有靠近清水區、龍井區的沙鹿，也有機能成熟人口密度相當高、捷運藍線會經過的的沙鹿蛋黃，同一個沙鹿區，就分2字頭區、5字頭區，用整體來評估有失偏頗。」

▲▼ 沙鹿區,房市,低自備,沙鹿街景,沙鹿房價,建案廣告 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲同一個沙鹿區，房價依照生活機能與人口密度，就分2字頭區、5字頭區，價差相當大。（圖／記者陳筱惠攝）

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章則認為：「與其恐慌，不如理性看待，這波交屋潮的確為市場帶來短暫調整，也給了剛性買方『機會議價』的空間。對真正有需求的購屋族來說，反而是觀察市場、出手議價的好時機。」

關鍵字：預售屋台中市房市調整交屋潮市場震盪

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【驚險瞬間】26歲女開車撞機車海　2騎士噴飛...她再衝50m才停

