ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

10萬人關注板橋三角窗店面動向　手搖飲年捧180萬進駐

▲▼ 板橋 。（圖／記者項瀚攝）

▲板橋館前東路、重慶路三角窗引發熱議，在Threads上吸引近10萬人關注。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

板橋館前東路、重慶路三角窗引發熱議，該店面由「八曜和茶」進駐，在Threads上吸引近10萬人關注。經查實登，租金也相當有戲，對比於8年前租金價格大降2成，降至每月15萬元、每年180萬元。

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手　背後暗號：房市恐迎大轉折？

[廣告]請繼續往下閱讀...

板橋館前東路、重慶路三角窗過去由「小豪包膜」承租，撤出之後馬上有人接手，新租客身份曝光，為手搖飲名店「八曜和茶」，此消息在Threads上引發熱議，吸引9.4萬人關注，記者實地走訪，該店正在裝修中。

網友們紛紛留言：「竟然開在府中」、「府中又有新手搖飲選擇」、「小豪包膜竟然沒了」、「三角窗超精華店面耶」、「住在府中太幸福了」等等。

然而，該三角窗店租也相當有戲。經查實價租賃紀錄，該店面在2017年以每月19萬元出租，但近期八曜和茶承租價碼降到15萬元，等於說過了8年租金大跌20%。

▲▼ 。（表／記者項瀚攝）

▲板橋館前東路近3年租金交易排行整理。（表／記者項瀚製）

大家房屋板橋層峰加盟店東江志亮表示：「該商圈過去為板橋著名的『婚紗街』，但在8~10年前開始沒落，相關產業店家數大減，包括本次討論的三角窗店面早期也是由婚紗店承租。」

江志亮表示：「除了商圈人潮流失，婚紗店屬於高毛利產業，該業種相繼撤出後，店租行情也自然走跌，以本次討論的三角窗來說，雖然租金價碼符合行情，但總價高，開手搖飲店恐怕也不是太好生存，安全帽店、診所可能是更適合的選項。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「以新北市來說，手搖飲業者承租的月租金大致落在4~8萬元，至多到10萬元，而該店面每月租金達15萬元，確實會有不小的壓力。」

不過，葉沛堯表示：「該店面位於三角窗，相當顯眼，面寬足夠，且算是府中商圈，屬於板橋一級戰區，業者可能也是評估其廣告效益，加上對比過去租金行情調降不少，因此選擇進駐。」

《地產詹哥老實說》EP279／央行「Q4總檢討」留一手　背後暗號：房市恐迎大轉折？

關鍵字：八曜和茶店面租金板橋三角窗婚紗街重慶路館前東路大家房屋東森房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台商傳奇「鎢鋼大王」廖萬隆猝逝　震驚業界

「鎢鋼大王」、春保森拉天時鎢鋼集團總裁廖萬隆逝世，享壽77歲。據了解，他對房地產市場情有獨鍾，2021年與上市建商寶徠建設、及其大股東璞園建築合作，宣布於龜山推出占地6千坪大案，2024年更是進入寶徠董事會。

5分鐘前

租約到期店收掉！妹子吐槽「在找藉口吧」　網酸爆：當房東吃素？

一名網友先前發文稱，一直無法理解租約到期，為何會成為一間店收掉的原因，「是他們不想努力在找藉口吧？」這番話掀起一陣論戰，連醫師吳承羲也傻眼，不禁吐槽「你當房東吃素的？」

12分鐘前

想一起買房！男友卻堅持「自己買」她無奈　網見1關鍵力挺：人超好

如果雙方收入都不錯，會一人買一間房，還是一起買一間房？一名女網友發文表示，她原本以為和男友已有共識，要一起努力購屋，但沒想到男友卻堅持要各自買房，還說她的錢應該留著保障自己用，因此她就想知道，這種狀況溝通有用嗎？貼文曝光後，引起討論。

36分鐘前

等不到Toyz出獄！　七期短命火鍋店開「頂讓金688萬」

網紅Toyz（劉偉健），因販售大麻菸彈遭判刑、並在去年入監服刑，不過1月由他創辦的港式火鍋店「鍋癮子」仍在台中七期盛大開幕，不過才營運短短10個月，官方就在社群宣布暫時歇業，近期更在網路直接釋出頂讓金688萬元，盼有緣人接手。

1小時前

盼北市府成全！T17、T18移轉新壽讓利50億　「要直接和輝達談」

新壽北士科T17、T18地上權出現新進展，金融圈傳出新壽移轉地上權給輝達（NVIDIA）的成本價將由外界原估的140億元大降逾50億元，希望台北市政府可以成全「新壽與輝達直接談」的結果，降低地上權移轉的複雜性。

2小時前

三民家長狂卡戶籍　「連16年總量管制學區」房價飆4字頭

台灣少子化的現象愈來愈嚴重，但是明星學區一樣擠破頭。原高雄市區人口最多的三民區，僅陽明國中是唯一16年進入總量管制的明星國中，根據實登統計，想要擠進戶籍窄門，房價已經衝上4字頭。

2小時前

10萬人關注板橋三角窗店面動向　手搖飲年捧180萬進駐

板橋館前東路、重慶路三角窗引發熱議，該店面由「八曜和茶」進駐，在Threads上吸引近10萬人關注。經查實登，租金也相當有戲，對比於8年前租金價格大降2成，降至每月15萬元、每年180萬元。

2小時前

26年異國料理名店突熄燈　老闆吐歇業心聲：與房東無關

開店26年的「MOJAVA餐酒館」，店內主打高雄少見的墨西哥與西班牙料理，已累積一票死忠顧客，沒想到9月突然結束營業，不少在地人都相當錯愕，屋主秒開3588萬元出售。

4小時前

住戶睡夢中被燈砸胸驚醒　新莊海砂公寓將變身15層大樓

新莊中港路海砂公寓屋況很慘，牆面龜裂、鋼筋外露，10多前甚至甚至有住戶睡覺時被掉落的電燈砸胸。然而，該都更案在今年都更核定，並於今日舉行開工典禮，基地達600坪規模，未來將規劃為2棟15層建築。

6小時前

【廣編】建商創意出奇招！捷運站周邊出現「機器狗」民眾搶拍打卡引關注

近日在捷運中山站、南西、雙連商圈等人潮最密集的地段，出現一幕令人驚奇的畫面，一隻會走路、能做出逗趣動作的「遙控機器狗」，在街頭穿梭互動，身上還貼著「毅聯首馥」的建案宣傳，所到之處吸引大批行人駐足圍觀、拍照打卡，成為街頭最吸睛的焦點。

6小時前

【台日聯手防災】全方位監測！新型水位計成功部署堰塞湖

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台灣人16萬買下北海道獨棟房　..

不吹冷氣「直接關機犯大錯」　5..

1300萬被詐團騙光！婦悲曝「..

40年老透天「屋主重新拉過線」..

房裡「明明沒食物」卻出現大蟑螂..

住戶睡夢中被燈砸胸驚醒　新莊海..

房價跌一點更難受！專家曝「3方..

坪數小「玄關浪費空間」！過來人..

太平人口擠下南屯　未來2年「供..

26年異國料理名店突熄燈　老闆..

ETtoday房產雲

最新新聞more

台商傳奇「鎢鋼大王」廖萬隆猝逝..

租約到期店收掉！妹子吐槽「在找..

男友堅持「自己買房」　網見1關..

等不到Toyz出獄！　七期短命..

盼北市府成全！T17、T18移..

三民家長狂卡戶籍　「連16年總..

10萬人關注板橋三角窗店面動向..

26年異國料理名店突熄燈　老闆..

住戶睡夢中被燈砸胸驚醒　新莊海..

建商創意出奇招！捷運站周邊出現..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366