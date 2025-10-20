10萬人關注板橋三角窗店面動向　手搖飲年捧180萬進駐

▲板橋館前東路、重慶路三角窗引發熱議，在Threads上吸引近10萬人關注。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

板橋館前東路、重慶路三角窗引發熱議，該店面由「八曜和茶」進駐，在Threads上吸引近10萬人關注。經查實登，租金也相當有戲，對比於8年前租金價格大降2成，降至每月15萬元、每年180萬元。

板橋館前東路、重慶路三角窗過去由「小豪包膜」承租，撤出之後馬上有人接手，新租客身份曝光，為手搖飲名店「八曜和茶」，此消息在Threads上引發熱議，吸引9.4萬人關注，記者實地走訪，該店正在裝修中。

網友們紛紛留言：「竟然開在府中」、「府中又有新手搖飲選擇」、「小豪包膜竟然沒了」、「三角窗超精華店面耶」、「住在府中太幸福了」等等。

然而，該三角窗店租也相當有戲。經查實價租賃紀錄，該店面在2017年以每月19萬元出租，但近期八曜和茶承租價碼降到15萬元，等於說過了8年租金大跌20%。

▲板橋館前東路近3年租金交易排行整理。（表／記者項瀚製）

大家房屋板橋層峰加盟店東江志亮表示：「該商圈過去為板橋著名的『婚紗街』，但在8~10年前開始沒落，相關產業店家數大減，包括本次討論的三角窗店面早期也是由婚紗店承租。」

江志亮表示：「除了商圈人潮流失，婚紗店屬於高毛利產業，該業種相繼撤出後，店租行情也自然走跌，以本次討論的三角窗來說，雖然租金價碼符合行情，但總價高，開手搖飲店恐怕也不是太好生存，安全帽店、診所可能是更適合的選項。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「以新北市來說，手搖飲業者承租的月租金大致落在4~8萬元，至多到10萬元，而該店面每月租金達15萬元，確實會有不小的壓力。」

不過，葉沛堯表示：「該店面位於三角窗，相當顯眼，面寬足夠，且算是府中商圈，屬於板橋一級戰區，業者可能也是評估其廣告效益，加上對比過去租金行情調降不少，因此選擇進駐。」

