有感變涼！不吹冷氣「直接關機犯大錯」　5步驟沒做到：明年會後悔

▲冷氣進入冬眠，不是只是拔抽頭而已。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（20日）全台有感變涼了，冷氣機的使用率將大幅下滑，但台電粉專特別提醒，千萬別讓它直接冬眠不理，因為換季是冷氣清潔保養的好時機，只要5步驟跟著做，「明年使用時才能維持冷氣的良好效能！」

臉書粉專《台電電力粉絲團》表示，隨著天氣變涼了，運轉整個夏季的冷氣功成身退，此時此刻其實是個重要的時刻，換季就是冷氣清潔保養的好時機，簡單5步驟自己動手做，明年使用時才能維持冷氣的良好效能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首先「關閉電源」，避免觸電，清潔前須先將冷氣總電源關閉；第二、「清潔面板及冷氣外部」，將外殼、出風口葉片的灰塵擦乾淨，可依髒污程度搭配清潔劑擦拭。

第三、「清洗冷氣內部框」，將冷氣裝飾框拆下用清水清洗；第四、記得「清洗濾網」，用清水或中性清潔劑洗，千萬不可大力刷，洗淨後建議陰乾或拭乾，不要放在陽光下曝曬，避免濾網脆化、變形。

第五點「開啟送風模式」最關鍵，完成冷氣清潔後，先開電源並開啟送風模式運轉1至2小時吹乾殘留的溼氣後再關機，避免殘留濕氣影響機器運作及使用年限，要是沒做妥善的話，明年開機時可就會後悔了。

最後，小編也提醒，如果民眾在清潔冷氣時發現卡有很多灰塵或有發霉情形的話，也可以考慮請專業師傅來清洗。

▼5步驟必做，不然明年開冷氣會後悔。（圖／翻攝台電電力粉絲團）

