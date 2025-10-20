ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

有感變涼！不吹冷氣「直接關機犯大錯」　5步驟沒做到：明年會後悔

▲▼冷氣,暖氣,空調。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲冷氣進入冬眠，不是只是拔抽頭而已。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（20日）全台有感變涼了，冷氣機的使用率將大幅下滑，但台電粉專特別提醒，千萬別讓它直接冬眠不理，因為換季是冷氣清潔保養的好時機，只要5步驟跟著做，「明年使用時才能維持冷氣的良好效能！」

臉書粉專《台電電力粉絲團》表示，隨著天氣變涼了，運轉整個夏季的冷氣功成身退，此時此刻其實是個重要的時刻，換季就是冷氣清潔保養的好時機，簡單5步驟自己動手做，明年使用時才能維持冷氣的良好效能。

首先「關閉電源」，避免觸電，清潔前須先將冷氣總電源關閉；第二、「清潔面板及冷氣外部」，將外殼、出風口葉片的灰塵擦乾淨，可依髒污程度搭配清潔劑擦拭。

第三、「清洗冷氣內部框」，將冷氣裝飾框拆下用清水清洗；第四、記得「清洗濾網」，用清水或中性清潔劑洗，千萬不可大力刷，洗淨後建議陰乾或拭乾，不要放在陽光下曝曬，避免濾網脆化、變形。

第五點「開啟送風模式」最關鍵，完成冷氣清潔後，先開電源並開啟送風模式運轉1至2小時吹乾殘留的溼氣後再關機，避免殘留濕氣影響機器運作及使用年限，要是沒做妥善的話，明年開機時可就會後悔了。

最後，小編也提醒，如果民眾在清潔冷氣時發現卡有很多灰塵或有發霉情形的話，也可以考慮請專業師傅來清洗。

▼5步驟必做，不然明年開冷氣會後悔。（圖／翻攝台電電力粉絲團）

▲▼ 。（圖／翻攝台電電力粉絲團）

26年異國料理名店突熄燈　老闆吐歇業心聲：與房東無關

開店26年的「MOJAVA餐酒館」，店內主打高雄少見的墨西哥與西班牙料理，已累積一票死忠顧客，沒想到9月突然結束營業，不少在地人都相當錯愕，屋主秒開3588萬元出售。

25分鐘前

住戶睡夢中被燈砸胸驚醒　新莊海砂公寓將變身15層大樓

新莊中港路海砂公寓屋況很慘，牆面龜裂、鋼筋外露，10多前甚至甚至有住戶睡覺時被掉落的電燈砸胸。然而，該都更案在今年都更核定，並於今日舉行開工典禮，基地達600坪規模，未來將規劃為2棟15層建築。

1小時前

【廣編】建商創意出奇招！捷運站周邊出現「機器狗」民眾搶拍打卡引關注

近日在捷運中山站、南西、雙連商圈等人潮最密集的地段，出現一幕令人驚奇的畫面，一隻會走路、能做出逗趣動作的「遙控機器狗」，在街頭穿梭互動，身上還貼著「毅聯首馥」的建案宣傳，所到之處吸引大批行人駐足圍觀、拍照打卡，成為街頭最吸睛的焦點。

2小時前

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

YouTuber「小夥伴日常」夫婦倆花約16萬台幣在北海道買下屋齡50年的獨棟房，距離札幌約1小時車程，近期陸續分享交屋、開箱及改裝等一系列影片。消息傳回PTT，引發鄉民熱議，不過正反意見兩極，有人看衰認為天氣太冷、裝修保養費用驚人，但也有人大讚CP值極高，光是當度假屋圓夢就已羨煞不少人。

4小時前

1300萬被詐團騙光！婦悲曝「結婚買房錢沒了」：兒子中風人生全毀

新竹高嫌、魏嫌、潘嫌3人於113年6月間加入詐騙集團，以「教學當沖股票」、「每天高獲利至少3%」的話術誆騙被害人，其中一名李姓婦人信以為真，陸續交付新台幣1341萬9661元給車手，悲曝該筆款項原本是要給兒子買房、結婚用，錢全被騙光後兒子與女友分手，不久後即中風住院，從此人生全毀。

16小時前

台北「南京龍江」1200坪都更！　步行5分抵捷運站

國家住都中心繼「中山長春」後，正式啟動位於台北市中山區的「南京龍江」公辦都更，全案基地面積約1200坪，預計投資35億元，日前已經公開招商，申請截止時間至今年12月8日。

17小時前

女短租4個月！房東天天緊盯客廳監視器　吃飯洗衣都要管

一名女網友透過社群媒體發文抱怨租房踩雷的經歷，稱她在短租4個月的期間，遇到一位極度愛管事的房東阿姨，不但在家裡客廳裝監視器，還天天緊盯畫面，不只是吃飯、洗衣，就連關燈時間都要管，讓她受不了。

18小時前

美建商投入AI供電土地建設　5年內占地擴大面積將達3個曼哈頓

因應AI人工智慧與雲端計算的爆炸性成長，全球對數據的需求正催生出全新商用不動產領域，不只傳統資料中心，「量子不動產」與「供電土地」正迅速崛起，成為下一波基礎建設投資焦點。未來5年內所需的供電土地，將是目前2萬英畝用地的2倍，相當於近3座曼哈頓的面積。

18小時前

裝修住家驚見牆內塞「20隻雞屍」！夫妻一聞秒病倒：高燒了數日

美國一對夫妻近日在裝潢住家時，竟然在牆壁內發現至少有20隻死雞屍體，處理雞屍時由於夫妻沒做適當的預防措施，吸入一些物質導致發燒了好幾天。屋主指出，這些動物遺骸可能與某種神秘儀式有關。

19小時前

