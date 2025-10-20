住戶睡夢中被燈砸胸驚醒　新莊海砂公寓將變身15層大樓

▲新莊中港路海砂公寓屋況很慘，牆面龜裂、鋼筋外露。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

新莊中港路海砂公寓屋況很慘，牆面龜裂、鋼筋外露，10多前甚至甚至有住戶睡覺時被掉落的電燈砸胸。然而，該都更案在今年都更核定，並於今日舉行開工典禮，基地達600坪規模，未來將規劃為2棟15層建築。

新莊中港路上的中美公寓，多年來因屋齡老舊，出現牆面龜裂、漏水、樑柱破損及鋼筋外露等安全疑慮，10多年前甚至有住戶睡覺時，被掉落的電燈砸胸，屋況不佳、居住安全堪憂。

新北住都中心表示，新莊中美公寓都更面積約603坪，原有兩棟共55戶建築，於2023年3月鑑定為海砂屋，同年8月公告劃定為都市更新地區。

新北住都中心表示，該都更案由禾蓮開發主導，並配合住都中心積極整合，於2023年12月報核、2025年1月核定，並於今（20日）舉行動土典禮，將變身2棟地上15層、地下5層的住宅大樓，規劃戶數共158戶。

▲新莊中港路海砂屋中美公寓在都更之前，出現牆面龜裂、漏水、樑柱破損及鋼筋外露等安全疑慮。（圖／記者項瀚攝）

都更專家、寶和建設副總陳威丞分析：「該案使用分區為住宅區，容積率僅300%，為5層公寓老屋，並過去1樓為整排營業中的店面、又有頂樓加蓋，整合困難的因素全都到齊。」

陳威丞認為：「該案能順利都更整合成功，除原居住環境實在不堪使用、開發團隊的努力，還有很大一個因素就是海砂屋的容積獎勵，增加地主可分回的比例。」

東森房屋新莊富國加盟店長潘浩龍補充：「該案屬於下新莊地段，距離新莊體育場不遠，商圈生活機能佳，老屋眾多、換屋需求強，都更新案後成交單價落在75萬元上下。」

